Deltager i vaksinestudie: – Gruer meg til neste dose

Kappløpet om å få klar en vaksine mot coronaviruset er fortsatt ganske åpent. Tidligere i september måtte legemiddelgiganten AstraZeneca sette testingen av sin nye Oxford-vaksine på pause.

En studiedeltager fikk nemlig en uforklarlig sykdom etter å ha blitt injisert med vaksinen, melder The Guardian.

Joe Walters er blant deltagerne i studien. I et intervju med den britiske avisen forteller han at han ble bekymret da studien ble satt på vent.

Ingen god opplevelse



Walters fikk første injeksjon i midten av juni etter å ha testet negativt for covid-19.

– Det var ingen god opplevelse. Jeg må innrømme at jeg har betydelige bekymringer knyttet til å skulle ta den neste dosen. Den første dosen satte meg helt ut av spill i to-tre dager, sier han til The Guardian.

Walters var helt frisk før han fikk den første vaksinedosen. Legemiddelselskapet advarte mot at han kunne kjenne smerter etter stikket, og at han muligens kunne få feber i noen dager etter å ha fått vaksinen. Walters forteller imidlertid at feberen gikk ned, og så tre dager senere, viste temperaturmåleren 39 grader.

Briten er ikke sikker på om han fikk vaksinen mot covid-19 eller vaksinen mot hjernehinnebetennelsen som brukes for å kontrollere resultatene i studien.

Vaksineforsker: – Ikke dramatisk



I intervjuet med The Guardian forteller Walters at han fikk god oppfølging etter reaksjonen på vaksinen. Han ble også informert om at han var en av en håndfull studiedeltagere som hadde fått lignende reaksjon.

Til tross for at han gruer seg til neste dose, er ikke Walters i tvil om at han vil fortsette å delta i studien. Han oppfordrer også alle som er friske og har mulighet til å delta i lignende studier.

AstraZenecas vaksine er inne i siste testfase. At studien settes på pause er ikke uvanlig.

– Dette er ikke dramatisk i det hele tatt. Det er helt i tråd med prosedyrer for hvordan man gjennomfører kliniske studier, forklarte vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til TV 2 i midten av september.