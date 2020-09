Ifølge verden største vaksineprodusent, Serum Institute of India, vil det ta minst fire år før hele verden kan vaksineres, med andre ord innen 2024.

Men selv om størstedelen av verdens befolkning skulle få tilgang på vaksinen, er ikke utfordringene og faren dermed over.

– Jeg hører hele tiden mennesker sier at vaksinen kommer til å innebære slutten på pandemien. Men selvfølgelig er det ikke slik , sier WHO-toppen Hans Kluge til euronews.

– Det er tøffe tider i vente

Samtidig advarer Verdens Helseorganisasjon om at de neste månedene kommer til å bli avgjørende og blant de vanskeligste Europa har vært gjennom.

– Det er tøffe tider i vente. Jeg tror at dødstallene vil øke i løpet av oktober og november. Men jeg forstår at vi er i en situasjon hvor landene ikke ønsker å høre disse nyhetene, sier Kluge.

Flere eksperter mener at det må minst to doser til for at vaksinen mot covid-19 skal gi tilstrekkelig beskyttelse. Dermed må det produseres dobbelt så mange doser som det bor folk på Jorden.

– Vi vet ikke om vaksinen kommer til å hjelpe alle

Men ettersom det trolig vil være usikkerhet ved om vaksinen virker for alle, vil det være et åpent spørsmål om alle mennesker vil være beskyttet mot det dødelige viruset.

Det har allerede kommet signaler om at vaksinene virker for noen grupper, men ikke for andre.

– Vi vet ikke en gang om vaksinen kommer til å hjelpe alle befolkningsgrupper. Dersom vi må bestille ulike typer vaksiner, så vil det være et logistisk mareritt, advarer WHO-eksperten.

– Vi må lære oss å leve med det

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men i stedet for å håpe på at en vaksine skal gjøre slutt på alle lockdowns og krav om tiltak for å unngå smitte, mener WHO at menneskeheten selv må ta kontroll.

– Slutten på pandemien er i det øyeblikket nå vi som samfunn lærer oss å leve med den, skriver Aftonbladet.

Statsminister Erna Solberg tror vaksinasjon mot coronaviruset kan komme i gang i løpet av neste halvår. Hun ber derfor nordmenn om å holde ut og ta vare på hverandre.

– Hvis vi er heldige, vil vi kunne begynne å vaksinere i løpet av vinteren. Men det tar tid før vi har vaksinert så mange at det igjen er trygt å leve livene våre slik vi helst ønsker. Fram til da må vi holde ut, sa Solberg i sin tale under partiets landsmøte på Gardermoen sist fredag.

Norge er sikret tre millioner doser



Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som er gjort til nå. Det opplyste Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström, under NRK Debatten i forrige uke.

– Norge får kjøpe én prosent av hele EUs kvote. Sverige får kjøpe to prosent. Sverige administrerer selve videresalget til Norge, men det er hele EU som stiller opp solidarisk med Norge, Island og Sveits, sa Bergström.

