Feber og hoste er ofte assosiert med en rekke luftveissykdommer, men tidspunktet for når det inntreffer kan være avgjørende for å skille de ulike sykdomstilstandene fra hverande.

Ifølge en ny studie utført av forskere ved University of Southern Califorina er det ett symptom som peker seg ut.

Studien er basert på en gjennomgang av mer enn 55.000 tilfeller av covid-19 som er samlet inn i Kina og bearbeidet av Verdens Helseorganisasjon.

Parallelt med disse sykdomstilfellene har forskerne også sett på om lag 2.500 influensatilfeller. Dette materialet er innsamlet av universitetet i Michigan, skriver Frontiers in Public Health.

– Kan hjelpe leger å utelukke andre sykdommer

Hovedkonklusjonen er at coronasyke ofte skiller seg ut på ett felt: De har feber. For influensasyke, derimot, starter ofte sykdommen med hoste, før den utvikler seg til feber.

– Å vite rekkefølgen på symptomer av covid-19 kan hjelpe pasienter til å søke hjelp omgående eller bestemme seg for å isolere seg selv. Det kan også hjelpe leger å utelukke andre sykdommer eller planlegge hvordan de skal behandle pasienter, ifølge studien skriver USC News ved University of Southern Carolina.

Studien er ledet av doktorgradskandidat Joseph Larsen ved USC Michelson Center for Convergent Bioscience's Convergent Science Institute in Cancer.

– Å vite at hver sykdom utvikler seg annerledes betyr at leger kan identifisere tidligere om noen sannsynligvis har covid-19, eller en annen sykdom, noe som kan hjelpe dem å ta bedre beslutninger om behandling, påpeker Larsen.

Annerledes rekkefølge enn influensa



Studien tyder på at symptomene på covid-19 ofte viser seg å utvikle seg på en forutsigbar måte, og symptomene kommer som regel i en bestemt rekkefølge, og nesten alltid annerledes enn influensa.

Rekkefølgen er som regel denne: Feber, hoste, muskelsmerter, kvalme/oppkast, diaré. Sannsynligheten for at du først får feber og så hoste har forskerne beregnet til å være om lag 70 prosent.

For influensasyke er hoste ofte den tidligste symptomet, før det etter hvert går over i feber. Sannsynligheten for at du først får feber ved influensa, er beregnet å være tre prosent.

– Denne rekkefølgen er spesielt viktig å vite når vi har overlappende sykluser av sykdommer som influensa, som faller sammen med infeksjoner av covid-19. Da kan leger bestemme hvilke skritt de skal ta for å ta seg av pasienten, og de kan forhindre at pasientens tilstand forverres, sier fakultetsrådgiver Peter Kuhn som har tilrettelagt studien.

– Da er det grunn til å teste seg

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad gir dette rådet til nordmenn som er i tvil om de kan være smittet av coronavirus.

– Coronavirus spenner jo fra ingen til veldig alvorlige symptomer og det er det som gjør det utfordrende. De fleste voksne er jo som oftest friske, men hvis du får symptomer i luftveiene eller feber, kan det være en god grunn til å teste seg. Hvis du opplever sår hals som øker på med rennende nese, øreverk og etter hvert hoste, er det en øvre luftveisinfeksjon som er nyoppstått. Da er det grunn til å teste seg, sier Nakstad til TV 2.

Ifølge Folkehelseinstituttet ligner de vanligste symptomene ved covid-19 på symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange har hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne litt om allergi.

– Det viktigste symptomet å følge med på

Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte.

Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringer som forvirring og svimmelhet.

«Det viktigste symptomet å følge med på for å fange opp mer alvorlige forløp er tungpustethet. Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp,» oppfordrer FHI.

