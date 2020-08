Forskere: Immuniteten kan forsvinne etter noen måneder

Flere medier rapporterer om funnet, blant annet The New York Times og The Japan Times.

– En tilsynelatende ung og frisk pasient har fått sitt andre tilfelle av covid-19-infeksjon som ble diagnostisert 4,5 måneder etter den første episoden, sier forskerne fra universitetet i Hongkong i en uttalelse.

Blir ikke immune lenge

Denne uttalelsen er spesielt urovekkende da den kan tyde på at immuniteten mot viruset kun varer noen måneder for enkeltpersoner. Det vil også kunne påvirke utviklingen av en vaksine.

Universitet omtaler dette som det første dokumenterte tilfellet av resmitte.

– Før denne rapporten har mange trodd at friskmeldte covid-19-pasienter er immun mot reinfeksjon, men dette er bevis på at i alle fall noen pasienter mister antistoffene etter noen måneder, sier forskerne i uttalelsen.

Forskjellige mutasjoner

Den 33 år gamle mannen hadde kun milde symptomer første gangen han ble bekreftet smittet, og andre gangen har han ingen symptomer. Smitten ble oppdaget da han kom hjem til Hongkong fra en tur til Spania.

Mutasjonen i viruset ligner mye på den versjonen av Covid-19 som har spredd seg først og fremst i Europa i sommer.

– Våre resultater viser at denne andre infeksjonen skjedde nylig og ikke er en forlengelse av den forrige smitten, sier mikrobiolog Kelvin Kai-Wang i uttalelsen.

Det har også tidligere kommet meldinger om mulige resmitte hos enkeltpersoner, men dette er første gang det er bekreftet gjennom streng testing.

Det er ikke uvanlig at enkelte friskmeldte personer kan ha fragmenter av viruset i kroppen selv etter at de ikke lengre er smittebærende og at dette kan slå ut på nye tester. Men med de tydelige forskjellene i smittekoden fra den første til den andre infeksjonen, har forskerne i Hongkong avvist at dette er tilfellet her.