Glamorøs camping: Glamping i det fri

Telting er ikke lenger hva det en gang var. Hvis du blander camping og glamour får du «glamping» som forener det beste fra de to verdenene: De flotte naturopplevelsene uten å måtte sove i telt på tynt underlag eller stå i kø til fellesdusjen. I 2016 ble glamping tatt med i Oxford English Dictionary og har de siste årene gjort seg stadig mer gjeldende for reise- og opplevelseshungrige nordmenn.

Her er våre tips til noen av de mange spennende glamping-mulighetene i Norge:

Opplevelseshytta Birdbox i Førde

Birdbox er et romantisk gjemmested for to.

Kunne det friste med en kjærlighetstur utenom det vanlige? Birdbox er en moderne hytte designet for å tåle røffe, norske forhold og den skal gi både ly og komfort. Hytta ligger en liten spasertur unna gårdsplassen til en gammel gård oppe i fjellsiden, og herfra kan du nyte utsikten over fjellkjeden Blegja og Førdefjorden.

Inne i hytta, som består av ett rom, er det en stor, myk seng og de sotede vinduene sørger for null innsyn. Når man ikke nyter tiden inne, er det nok av muligheter til å strekke på beina utendørs. Blant annet kan du vandre ned til fjorden og ta et forfriskende bad, går en tur i fjellet og utforske omgivelsene. Birdbox rommer tre voksne eller eventuelt to voksne og to barn.

Luksus med det lille ekstra i Trysil og Verdal

Teltet består av en peis, stor dobbeltseng og to ekstra sengeplasser.

Strøm, varmeovn og peis er kanskje ikke det du forbinder med telttur, men i Trysils vakre landskap er det satt opp flere domer som kombinerer naturopplevelser med både komfort og sovekvalitet. Domene er fullt møblert, store vinduer gir utsikt mot naturen og teltene har plass til opptil fire personer.

Ikke lange gangavstanden unna har den enkelte dome sitt eget private bad og lounge. Og hvis du ikke har lyst til å lage maten på kjøkkenet, så kan du jo benytte deg av eget privat, utendørs grillområde.

Denne glassigloen byr på en magisk opplevelse under «åpen himmel».

Mens domene i Trysil har vinduer i to av veggene, kan du i Verdal i Trøndelag overnatte i glassigloer som gir 360 graders utsikt. Igloene, som ligger ved fjorden og er tilknyttet Trones Gård, er bygget av et materiale som skal forhindre at man overopphetes på innsiden. Dusj, garderobe og toalett finnes kort gangavstand unna, og omgivelsene innbyr til en rekke turmuligheter både til fots og på sykkelsetet.

Stjernekikking på Rondane



Her er man helt skjermet for omverdenen.

Høvringen er ei fjellgrend i vestre del av Rondane, beliggende 1000 meter over havet. Rondane er et av landets mest besøkte områder for fot- og fjellturisme sommer- som vintertid. Det er årsaken til at du kan komme tilbake til Arctic Dome-domen to ganger uten å kjenne deg igjen. Domen flyttes nemlig rundt på ulike steder på Høvringen som holdes hemmelig.

Med Jotunheimen som mektig utsiktspunkt, kan du sove trygt og varmt i det åpne teltrommet som er varmet opp av to multifuel-ovner. Det er godt med plass der inne, domen er møblert og omgivelsene gir rike muligheter for naturopplevelser, unansett om du har fjellsko, ski eller truger på beina.

Luksuriøs glampingferie i Tinn



Hele familien får en komfortabel campingopplevelse, med alle fasiliteter i direkte nærhet. Det kan være kjekt når man har små barn.

Tinn i Telemark er et utpreget høytliggende fjelldistrikt som strekker seg langt inn på Hardangervidda og rommer blant annet 1883 meter høye Gaustatoppen. Like ved Tinnsjøen, på Sandviken Camping, kan du overnatte i ett av totalt seks telt som er seks meter i diameter, rager 3,5 meter i høyden og utstyrt med elektrisitet, vedovn og vifteovn.

Teltene rommer opptil 4-5 personer som kan boltre seg med senger, stoler og gulvtepper. Når kvelden senker seg, tennes lykter i taket og teltene er tørre uansett vær på utsiden. Det er ikke tillatt med hund inne i teltet, men det er lov å ha med seg hund dersom den sover i bilen om natten.