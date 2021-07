Artikkelen inneholder annonselenker.

Nesten 500 programmer har det blitt, og listen med minnerike reiser fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord begynner å bli lang. Teamet bak «71° nord» har plukket ut seks flotte turer til årets sommerferie. De er nødvendigvis ikke å finne på listene over de mest populære i Norge, men er definitivt blant de vakreste.

Programleder Tom Stiansen og fotograf Matti Bernitz har solid turerfaring etter over 25 sesonger sammen i «71° nord». Dette resulterte i boken «Norges vakreste eventyr» som beskriver de 30 mest spektakulære turene fra programmets historie.

Helly Hansen ba duoen velge ut seks minnerike turer fra boka som ikke krever sikring med tau, og som passer like godt til tur med familien som med venner eller kjæresten.

Som Stiansen og Bernitz selv sier det:

Med disse turene ønsker vi å inspirere deg til å gjennomføre dine egne eventyr. Vi vil at du skal få oppleve noe av all den fantastiske naturen som «71°nord»-deltagerne har fått møte. Vi vil at du skal pakke sekken og komme deg ut.