Hvis du blander camping og glamour får du «glamping» som forener det beste fra de to verdenene: De flotte naturopplevelsene uten å måtte sove i telt på tynt underlag eller stå i kø til fellesdusjen. Glamping har gjort seg stadig mer gjeldende de siste årene, samtidig som opplevelsesturismen er spådd å stå for halve omsetningen i verdens reiseliv i 2020.

– I motsetning til å sette opp telt så har man gjerne en hytte eller mer tilrettelagt overnatting, men gjerne tilknyttet naturen. Glamping er et begrep som har vokst mye den siste tiden og som er med på å knytte folk nærmere naturen, samtidig som det gis rom for komfortabel overnatting, forklarer Asbjørn Reksten Stigedal til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under)

Birdbox er designet for å tåle alt slags vær, bygget med konstruksjonsteknikker fra hurtigbåter i hard sjø. Foto: Livit

Sammen med designer Torstein Aa står han bak selskapet Livit der Stigedal er daglig leder. Det er Aa som har utformet Birdbox, en ny type hytter som er utformet for å tåle ekstremvær. Hytta er liten og lett nok til å kunne løftes med helikopter og plasseres på unike plasser med minimalt inngrep i naturen omkring.

– Vi ser det gjøres store inngrep i naturen når det bygges ut hyttefelt og store turistmaskiner. Derfor hadde vi et ønske om å skape et produkt som var skalerbart, men som gjorde minimale inngrep i naturen.

Minimalt inngrep

Inspirasjonen til den på samme tid luksuriøse og minimalistiske «koseboksen» er hentet fra Juvet landskapshotell, sjøhyttene på Manshausen og Skåpet ved Lysefjorden.

– Drivkraften vår har vært å fronte naturen på en bærekraftig måte og samtidig vise frem det beste norsk natur har å by på. Et av de mest sentrale kriteriene har derfor vært at plasseringen av hyttene skal ha så minimalt inngrep i omgivelsene som mulig.

(Saken fortsetter under)

– Opplevelsesturisme gir hver lokasjon som har sin egen unike plassering muligheten til å tilføye egne opplevelser og gjøre oppholdet unikt, sier Stigedal til ABC Nyheter. Foto: Livit

Løsningen ligger i enkle stålsøyler som festes til bakken med fire små bolter. Hyttene er mobile og kan flyttes og fraktes ved behov uten å gjøre større skade på omgivelsene.

– Tanken er at hytten skal kunne plasseres på toppen av et fjell, i fjæra eller innerst i en fjord uten at det skal være nødvendig med årlig vedlikehold. Vi har tatt i bruk konstruksjonsteknikker fra den maritime bransjes hurtigbåter som opererer i røff sjø og bygget hyttene i komposittmateriale. Kort sagt bestyr det at vi har plassert en båt på land og de skal kunne tåle alt av vær og vind, sier Stigedal til ABC Nyheter.

Kreative løsninger

Opplevelsesturisme vil si et reiselivskonsept der tilreisende tilbys særegne opplevelser som ikke kan oppleves de fleste andre steder. Det er blitt spådd at opplevelsesturisme vil komme til å stå for halvparten av verdens reiseliv i 2020.

Stigedal forteller at de retter seg både mot de etablerte aktørene, men også andre som ønsker å ta del i markedet.

– Birdbox blir plassert på ulike lokasjoner som skaper nye opplevelse for hver Birdbox en besøker. Siden disse blir driftet av ulike aktører, har de muligheten til å tilføye egne opplevelser for å gjøre oppholdet unikt. For eksempel kan kortreist mat eller gangavstand til spektakulære toppturer være en del av pakken. Her er det opp til aktøren som drifter hyttene å være kreativ, oppfordrer Stigedal.

(Saken fortsetter under)

Monteringen åpner ifølge Stigedal for muligheter for å ta i bruk større deler av den norske naturen hvor tilkomst for konvensjonell bygging er utfordrende. Foto: Livit

Foreløpig er det montert opp to hytter av typen Birdbox, henholdsvis på Fauske og ved Langeland skisenter nær Førde i Vestland. Utleierne kan ifølge Stigedal allerede melde om stor interesse fra både norske og utenlandske turister, og de er i samtale med aktører både her hjemme men også i Spania og USA.