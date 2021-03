Sykkeltyverier til værs: Hvordan sikre sykkelen din

Bare i løpet av det siste året har antallet sykkeltyverier økt betraktelig, og trenden fortsetter å gå i feil retning. Ekspertens råd er å blant annet benytte to sykkellåser.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Finans Norges statistikk over sykkeltyverier er dyster lesning som viser at antallet sykkeltyverier har økt betraktelig siden 2017. Bare mellom 2019 og 2020 gikk antallet innmeldte sykkeltyverier opp fra 12.800 til mer enn 14.800 saker – noe som tilsvarer en økning på mer enn 16 prosent.

I løpet av 2020 ble det utbetalt 124 millioner erstatningskroner fra forsikringsselskapene.

Finans Norge slår i sin rapport fast at det er store mørketall ettersom mange velger å ikke anmelde sykkeltyveriet, hverken til politiet eller forsikringsselskapet.

Bruk to sykkellåser

I et intervju med God forberedt anbefaler Håkon Aarseth i NAF MOV å bruke to låser. En erfaren sykkeltyv kan raskt ta med seg en sykkel, men jo vanskeligere du gjør det for vedkommende, desto tryggere er sykkelen din.

– Noen låser kuttes enklest med vinkelsliper. På andre bruker tyvene tang. Hvis du bruker forskjellige låser, må tyven bruke ulike verktøy, noe han kanskje ikke har for hånden der og da, sier Aarseth.

Det anbefales at du låser rammen og bakhjulet til en stolpe eller et stativ med en solid bøylelås eller foldelås. Deretter låser du forhjulet til rammen ved å bruke en vaierlås.

– De dårligste låsene klippes raskere i to enn tiden du bruker på å låse dem opp med nøkkel eller kode. En forsikringsgodkjent lås byr på større motstand.

SIKRE SYKKELEN DIN MOT TYVERI Sykkellåser fra Birk Sport

Slik gjør du det ekstra vanskelig for tyven å ta sykkelen din Oppbevar sykkelen din inne i boligen/leiligheten, i låst bod/garasje eller sykkelparkering.

Dersom du parkerer sykkelen utendørs, sørg for at den står på et opplyst sted der det ferdes mange mennesker.

Ta med deg sykkelsetet når du parkerer sykkelen utendørs

Når du parkerer elsykkel utendørs, skal du alltid ta med deg batteriet. Uten batteri er en elsykkel mye mindre fristende å stjele.

Hvis du skal sykle mye omkring i byen og parkere her og der, er det anbefalt at du går til anskaffelse av en rimelig sykkel.

En litt møkkete sykkel, som likevel har nysmurt drivverk, kan fungere godt og samtidig være lite attraktiv for tyver.

Dersom sykkelens funksjon er viktigere for deg enn hvordan den ser ut, kan du for eksempel tagge rammen med maling for å gjøre den mindre interessant.

Når du har gått til anskaffelse av sykkel så sørg for å registrere den i Solid sykkelregister. Flere forsikringsselskaper har dette som krav før du kan forsikre den.

Dersom uhellet er ute, skal du anmelde sykkeltyveriet så fort som mulig etter det er skjedd. Kilder:Syklistenes Landsforening, Finans Norge

Sykkelvalg og batterikapasitet

Under hele coronaperioden har det generelt vært svært stor etterspørsel etter alle typer sykler. Bransjen selv mener det både skyldes at folk ønsker å bruke sykkelen som fremkomstmiddel, men også fordi de tar sykkelen i bruk når treningssentrene er stengt.

For deg som snuser på elsykkel, er det kommet flere spennende nyheter denne våren. Her er et utvalg av hva du kan velge mellom, enten du tenker sykle i bygatene eller ute i terrenget:

Vårens nyheter Elsykler fra Anton Sport: