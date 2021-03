«Kompani Lauritzen 2021»: Her er klærne og utstyret kjendisene bruker

Sesong to av suksessprogrammet «Kompani Lauritzen» er i gang og beinhard disiplin og intense utfordringer står for tur for 14 kjente personer. Alle utfordringer gjennomføres med klær og utstyr fra Milrab.

14 nye kjendiser har troppet opp på Setnesmoen leir i Romsdal og de neste lørdagene kan du se deltakerne kjempe seg gjennom utfordringer som bare blir tøffere og tøffere. Den norske nettbutikken Milrab er også denne sesongen hovedsponsor for «Kompani Lauritzen» og har vært med på å utstyret kjendisene med det de trenger for å komme seg gjennom førstegangstjenesten under ledelse av oberst Dag Otto Lauritzen.

Tre kompanirekrutter klare til dyst like etter utdeling av utstyr på Setnesmoen leir. Klikk på bildet for å se hvilket utstyr som ble brukt. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Nå kan «Kompani Lauritzen»-genseren bli din! Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Milrab

I «Kompani Lauritzen» kaster tidligere proffsyklist og fallskjermjeger Dag Otto Lauritzen 14 kjente personer på dypt vann i håp om at beinhard disiplin og intense utfordringer skal gjøre dem til hele mennesker som lever ut sitt fulle potensial.

På få uker skal kjendisene gjennomføre øvelser og oppdrag lik de utfordringene dagens ungdom må gjennom i førstegangstjenesten. Da gjelder det å kle seg riktig og det er selvfølgelig ett nøkkelord som er svært viktig: kamuflasje.

Akkurat som når du skal ut på tur i den norske fjellheimen, gjelder det også for kompanirekruttene til oberst Lauritzen å kle seg lag på lag. Innerst starter man med et varmt lag med ull, deretter et mellomlag når det trengs og ytterst skalljakke og -bukse. Glem ikke en god og varm lue og robuste hansker.

Klærne kompanirekruttene bruker må tåle mye. Klikk på bildet for å se hvilke klær de bruker. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Etter endt oppdrag er det kanskje rom for litt avslapping inne på kasernen for deltakerne, eller kanskje tid for å vaske eller re opp senger. Her har deltakerne tilgang på litt mer avslappede klær som de også benytter til trening.

På beina har deltakerne to ulike typer sko: solide fjellsko med Gore-tex som alltid skal brukes sammen med uniformen, og lettere joggesko til trening.

Skal du overleve førstegangstjenesten, kreves det mer enn bare varme klær. Mange av oppdragene går over flere dager og deltagerne i «Kompani Lauritzen» tilbringer flere netter under åpen himmel. Da trengs det godt utstyr som både holder deg varm og tørr, og ikke minst en god ryggsekk som har plass til alt utstyr.

Sesong to av «Kompani Lauritzen» hadde premiere 13. mars og kan ses på TV 2 hver lørdag gjennom våren. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Når du har ansvaret for at 14 kjente personer med varierende fysisk og psykisk form skal gjennomføre oberstens tøffe utfordringer, kan det være greit å kunne følge med på deltakernes helse og posisjon.

Derfor er alle deltakerne utstyrt med både pulsklokke og satellittkommunikasjon fra Garmin:

«Uten mat og drikke, duger helten ikke.» Det gode, gamle ordtaket går aldri av moten, og spesielt ikke i førstegangstjenesten under ledelse av Dag Otto Lauritzen.

Til tross for at deltagerne som kjent må gjennomgå noen øvelser på tom mage for å gå helt i kjelleren, har de i de fleste tilfeller tilgang på feltrasjoner ute på øvelser. Her er et utvalg av Real Turmats frysetørkede mat som kompanirekruttene har spist i løpet av ukene på «Kompani Lauritzen»:

