Strikkeoppskrifter: Uvanlige strikkeprosjekter som garantert får oppmerksomhet

Gjør noe gøy ut av strikkeprosjektene. Disse strikkeplaggene er perfekte som gaver, og vil helt sikkert gi masse oppmerksomhet.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Klikk på bildet for å gå til oppskrifter og garn.

Litt moro kan man ha med strikkegenseren. Ved første øyekast ligner det den klassiske Marius-genseren, men ser man nøyere etter vil man få seg en god latter. Genseren eller koften strikkes i Drops Karisma eller Drops Merino extra fine og er både litt humoristisk og en sikker snakkis!

Her finner du garn og oppskrifter.

ANBEFALTE PRODUKTER «Strikk og drikk»

Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

Med disse vottene, må du kanskje se an mottakeren. Men av og til er det så kaldt, at det kanskje ikke finnes sterke nok ord? Vottene er laget i godt og mykt alpakkagarn og vi garantert gi oppmerksomhet til den som bruker dem.

Her får du kjøpt oppskrift og garn.

ANBEFALT PRODUKT «Kaldt som faen»-votter Kjøp her Fra 182 kr Strikkia.no

Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

Ølsokkene er morsom gave, eller morsom å ha selv. De blir uansett en snakks. Strikkesokkene er formet som ølkrus med skum, og strikket i Viking Sportsragg og Drops Alpaca Bouclé. Oppskriften er gratis, og garnet koster 226 kr.

Her finner du oppskrift og garn til ølsokker.

ANBEFALT PRODUKT Ølsokker Kjøp her Strikkia.no

Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

Kjenner du noen som er ivrig på å legge til emojier i alle meldinger og poster på sosiale medier? Gi dem disse søte emoji-sokkene. Sokkene strikkes i Pallas fra Teetee, et rimelig sokkegarn i superwash.

Her finner du oppskrift og garn.

ANBEFALT PRODUKT Emoji-sokker Kjøp her Fra 128 kr Knittingroom.no

Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

Perfekt vott til deg som liker å ha noe å drikke på ute. Den ene votten har normal tommel, mens den andre har en praktisk koppholder. Hva du velger å ha i koppen, er opp til deg, men hva med en kald øl i solveggen? Votten strikkes i Drops Eskimo, et tjukt ullgarn – så dette kommer til å gå fort.

Her finner du oppskrift og garn på ølvott/drikkevott.

ANBEFALT PRODUKT Ølvott/drikkevott Kjøp her Fra 100 kr Strikkia.no

Klikk på bildet for å gå til garn og oppskrift.

Når man drømmer om vår og blomster, er disse vottene perfekte. Strikket i Järbo garn, som bare blir vakrere jo mer du bruker det. Blomstene broderes på i etterkant.

Her finner du garn og oppskrift.

ANBEFALT PRODUKT Blomstervotter Kjøp her Fra 475 kr Knittingroom.no

Rock & Roll genser



Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

En «rockete» genser med teksten «Rock & Roll», som kanskje kan passe til en musikkglad type? Genseren strikkes i garnet Freja fra Svara Fåret.

Her finner du oppskrift og garn.

Klikk på bildet for å gå til oppskrift og garn.

Det er litt artig med strikkemønstre, der man må se to ganger for å oppdage hva det egentlig forestiller. Her har vi funnet fram oppskriften på froskeprins-sokker, reve-votter, kaktus-sokker og sauevotter.