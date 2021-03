Sommertid 2021: Når skal vi stille klokka?

Natt til søndag 28. mars går vi over til sommertid. Da stilles klokka mot nærmeste sommer, altså én time fram fra 02.00 til 03.00.

Artikkelen inneholder annonselenker.

En forsker på New Zealand ved navn George Hudson (1867 - 1946) er kreditert som den første til å foreslå moderne sommertid. Årsak? Han ønsket rett og slett bedre tid på kvelden til å drive med det han likte aller best – insektsamling.

Historisk var det energisparing som ble oppgitt som årsak til at man innførte sommertidsordningen. Her i Norge har vi hatt sommertid årlig siden 1980, men Tyskland, Østerrike og Storbritannia innførte sommertid allerede under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen.

Til tross for at Europakommisjonens forslag om å avskaffe sommertid fullstendig har fått tommel opp i en rekke instanser, er det foreløpig ikke vedtatt. Det betyr at du enn så lenge må forholde deg til vinter- og sommertid, og må stille klokka en time fra 02.00 til 03.00 natt til siste søndag i mars, som i år er den 28.

ANBEFALT PRODUKT Sunny rullegardin Mørkleggende solbeskyttelsesgardin i polyester som mørklegger helt på soverommet, tv-stua eller barnerommet. Kjøp her 249 kr Jotex

Start dagen med effektiv alarmklokke

Diskusjonen om sommertid burde avskaffes eller ei, skal vi ikke ta her. Uavhengig av om det er vår, sommer, høst eller vinter kan det uansett være tøft å dra seg ut av senga og gjøre seg klar for dagens gjøremål.

Det er definitivt forskjell på folk når det gjelder hva som oppleves som den beste måten å våkne på: Mykt og komfortabelt, eller effektivt og mer høylydt. Hos Coolstuff har vi funnet et par alarmklokker som skulle være midt i blinken, uansett hvordan du liker å starte dagen:

ANBEFALT PRODUKT Denver Wake-up Light vekkerklokke Få en lys start på dagen med en vekkerklokke med daggrysimulator. Kjøp her 379 kr CoolStuff

ANBEFALT PRODUKT Gun Alarm Clock Få en skikkelig pangstart på dagen med denne vekkerklokken med innebygd målskive. Kjøp her 299 kr CoolStuff

Hold morgensola ute med blendingsgardiner

De mørke vinterdagene er på kraftig hell og morgensola kommer tidligere opp over horisonten og hustakene for hver dag som går. Dersom soverommet og/eller barnerommet er vendt i «riktig» retning, er det essensielt med blendingsgardiner for å skjerme mot lyset og sikre en god søvn til det faktisk er tid for å stå opp.

Samtidig er det blitt veldig populært å ha blendingsgardiner i stuevinduene for å sikre optimal avskjerming når det er duket for filmkveld, og ikke minst slippe skarpt lys når du sitter og jobber på computeren.

Her finner du flere tips til hvordan du kan holde sola ute uten samtidig gå på kompromiss med stil og øvrig innredning i rommet:

ANBEFALTE PRODUKTER Mørkeleggingsgardiner

ANBEFALTE PRODUKTER Mørkeleggingsgardiner

Beskytt øynene mot vårsola med solbriller

Selv om det kan være lett å tro at sommeren er den tiden av året der sola er på sitt mest nådeløse, blir UV-strålingen sterkere om våren og høsten når solen står lavere på himmelen. Ettersom øynene våre er det organet der solstrålene trenger lengst inn, kan gode solbriller være alfa omega for å sikre god øyehelse og optimal beskyttelse mot sola.

Klikk på bildet for å komme til utvalget av SmartBuy Collection-modeller. Foto: SmartBuyGlasses

Når du skal velge solbriller så forsikre deg om at de er CE-merket. Det vil si at de aktuelle solbrillene er godkjent i henhold til EUs krav om effektiv beskyttelse mot UVA- og UVB-stråler. Her kan du sjekke utvalget av trendy og klassiske solbriller i ulike former og farger for enhver smak og behag:

Anbefalte produkter Eksklusive solbriller til dame:

Anbefalte produkter Eksklusive solbriller til herre:

Anbefalte produkter Rimelige solbriller til dame og herre:

Få den gode vårfølelsen med sporty sneakers

Klikk på bildet for å se hele utvalget av sneakers hos NA-KD. Foto: NA-KD

Sneakers, ofte også kalt joggesko, har lenge vært en del av motebildet. At det å kle seg i behagelige sko med solid såle er trendy, må være det beste som har skjedd ryggene våre på lenge. Nå strømmer nyhetene inn i norske nettbutikker og vi har funnet frem våre dame- og herrefavoritter for våren 2021.

Bare ta en titt her:

Nyheter fra adidas

Vårens sko-nyheter Smale sneakers og slip-ons:

Sesongens nyheter fra Roberto Rosso

Vårens sko-nyheter Chunky og retro sneakers:

Løp vårsola i møte med nye løpesko



Asics GT-2000 9: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Snøen er på full retrett, dagene blir stadig lenger og gradestokken kryper stadig lenger oppover for hver dag som går. Det er med andre ord duket for årets utendørssesong for løpeglade uansett alder og form, og da er viktig å ha solide sko på beina.

Her er noen av de mest spennende nyhetene på løpeskofronten for deg som går med planer om at 2021 skal bli ditt store løpeår med nye personlige rekorder og økt kondisjonsnivå:

Nyhet løpesko Carbon X2 fra Hoka Hokas raskeste langdistansesko. Kjøp her 2399 kr Anton Sport

Nyhet løpesko Clifton 7 Klæbo Edition (Herre) fra Hoka Hokas bestselger i Johannes Høstflot Klæbo-versjon. Kjøp her 1899 kr Anton Sport

Nyhet løpesko React Infinity Run Flyknit 2 (Dame) fra Nike Oppdatert versjon av den populære løpeskoen fra Nike. Kjøp her 1799 kr Anton Sport

Nyhet løpesko Cloudultra (Herre) fra ON Designet for langdistanse terrengløp med god passform og pustende overdel. Kjøp her 2199 kr Anton Sport

Feire sommertiden med fristende grillmat

Våren markerer starten på årets grillsesong. Grilling er blitt en livsstil og for mange er et grillkjøp en investering i noe man skal ha lenge, på et tidspunkt er det nesten som om den nærmest blir som en del familien.

Genesis II-serien er griller som med høy kvalitet og flott design gir deg presisjon i grillingen. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Weber

Vi har artikler som tar for seg alt du trenger vite om grilling: Hvilke tabber du bær unngå, knepene som gjør deg til nabolagets grillmester, guide til hvordan velge riktig grill og ikke minst oppskrifter til fristende grillretter for enhver smak – bare for å nevne noe.

Oversikten finner du her:

Her er grillekspert Anders Jensens varmeste anbefalinger for deg som vil kjøpe din første grill, eller som tenker det er på tide med en fornyelse:

GRILLEKSPERTEN ANBEFALER Førsteklasses griller for enhver grillmester

WEBER Anbefalt tilbehør og verktøy til grill