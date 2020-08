Få god sikt i mørket med ekstra lys til bilen

Er det noe vi har mye av i Norge, er det mørke i vinterhalvåret. Vi har også mange uopplyste veier, der det fort kan skje ulykker en mørk vinternatt. Lenge har reglene for ekstralys på bil vært svært strenge, men i 2018 ble reglene endret.

Nå kan man montere så mye fjernlys man ønsker (ikke tåkelys), og det er ingen begrensning på styrken.

Pass bare på at lysene du monterer er EU-godkjent. Det finner du ut av ved å se om lysene er merket med en «E». I tillegg er det viktig at alle lykter må monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje. Alle lampene vi anbefaler under er E-merket.

Lazer Linear 18 Elite LED fjernlys har et godt lysbilde, og er svært kraftig med sine 12.150 lumen. Dette er like mye som 15 halogen tusenmetere. Lampen er er designet for innfelling i eller bak grill. Den er rett og slett laget slik at den kan monteres lavt på bilen, uten at du får tap av lysbildet eller gjenskinn i asfalten.

Lazer Linear 19 Elite LED fjernlys finner du er.

Med Lazer Triple-R 750 Standard LED fjernlys når lyset svært langt. Her er linsen effektiv, og sender lyset akkurat dit du trenger det - uten å miste effekt på veien. Denne bruker du når du trenger godt lys langt frem.

Lazer Triple-R 750 Standard LED fjernlys finner du her.

Med Lumen Cyclops9 LED fjernlys får man de klassiske runde lyktene som passer de aller fleste biler. Med disse lyktene får man et godt «kombo»-lysbilde, som vil si at man får både en smal spot og et bredt fjernlys. Du får god sikt fram med en kastelengde på 825 meter, samtidig som man får lys ut mot grøftekantene.

Lumen Cyclops9 LED fjernlys kjøper du her.



Rigid SR20 er en slank bjelke som passer perfekt til innfelling, og blir dermed får man en stilig og diskret montering av ekstralys. Lysbildet til denne lampen gir deg en kjempegod bredde og kaster lyset over en halv kilometer langt. Dette er en fin kombinasjon av lengde og bredde som gir et svært godt fjernlys.

Rigid SR20 Driving LED fjernlys får du kjøpt her.