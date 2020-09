Artikkelen inneholder annonselenker.

Dersom bilen skal holde seg fin i lang tid, må vasken tas for hånd. Og skal du selge bilen eller levere den tilbake etter endt leasingperiode, kan du spare mye penger dersom du gir den litt ekstra kjærlighet. En nærmest ripefri bil vil holde seg bedre i verdi, enn en med matt og slitt lakk. Vaskeriper kan fort oppstå i børstevasken, mens risikoen for riper minsker når du følger denne vaskerutinen.

I videoen under forklarer Tommy i Detailshop hvordan du får en skinnende ren bil med fem enkle steg. Under videoen kan du se flere detaljer om stegene og produktene Tommy bruker.

Enkel utvendig vask av personbil

Tommy B. Rønningsveen er daglig leder i Detailshop og viser i videoen en relativt enkel utvendig vask av personbil. Selv tok han denne vasken hjemme på gårdsplassen før han leverte bilen etter endt leasingperiode, så dette er virkelig bilvask slik proffene gjør det hjemme.

Slik gjør du det:

1. Avfetting opp til vinduer

Det første du må gjøre er å legge petrokjemisk avfetting opp til vinduene. Foto: Detailshop

Det første du gjør, er å legge petrokjemisk avfetting i bunnen. Her anbefaler Tommy Teerwäsche A fra Koch-Chemie , sprayet på med en pumpekanne. Legg avfettingen rundt hele bilen opp til vinduene.

2. Skum over avfetting

Legg deretter skum over avfettingen og spyl av når alt har fått virke noen minutter. Foto: Detailshop

Over avfettingen legger du nå skum som sørger for at møkka løsner lettere og det blir enklere å spyle av avfettingen. Påfør skum på hele bilen og la det virke.

Tommy bruker Vorreiniger B fra Koch-Chemie i en skumkanon , men den kan også brukes med lavtrykkskanne eller sprayflaske.

Når skum og avfetting har fått virke i noen minutter, skal du spyle av. Start da nedenfra og jobb deg oppover.

Du kan gjenta de samme to stegene for rengjøring av innsiden av dører og andre små detaljer. Se hvordan Tommy gjør det mot slutten i videoen over.

3. Ikke glem felgene

Glem ikke hjulene, de trenger en forvask med et produkt som er spesielt tilpasset møkkete dekk og felger. Foto: Detailshop

For skikkelig rengjøring av felgene, påfører Tommy et eget skum spesielt utviklet for felger og dekk: Alkaline Wheel Cleaner fra Koch-Chemie. Dette produktet er også supert å bruke dersom det sitter igjen døde insekter på fronten etter forvasken.

Spyl av, nedenfra og opp.

4. Påføring av metallpartikkelfjerner

En metallpartikkelfjerner påføres der det trengs når forvasken er gjennomført. Foto: Detailshop

Når forvasken er gjennomført, påføres metallpartikkelfjerner der det trengs, som for eksempel ved hengerfestet. Her anbefaler Tommy å bruke den svært effektive Reactive Rust Remover fra Koch-Chemie.

La produktet virke i 5-7 minutter hvis temperaturen ikke gjør at den tørker ut før, og spyl godt av.

5. Håndvask og -tørk!

Til slutt må du vaske bilen for hånd og deretter tørke – også får hånd. Foto: Detailshop

Til slutt er det tid for å gi bilen litt ekstra kjærlighet med en håndvask. Bruk en klunk bilsjampo i en bøtte med vann og påfør med vaskepad av mikrofiber. Den er mer skånsom mot lakken og mer behagelig å bruke sammenlignet med en vanlig svamp.

Sørg for å dekke hele bilen godt og bruk en liten børste der det er vanskelig å komme til med vaskepad.

Spyl av og så er det tid for å tørke – og nei, bilen skal IKKE lufttørkes. For å unngå stygge flekker fra vanndråper, er gulltipset å håndtørke bilen med et mikrofiberhåndkle. Jobb deg fra topp til bunn og start alltid med de horisontale flatene der vannet blir liggende.

