Hvordan polere bilen for hånd og med maskin

Ikke bare ser en nypolert bil lekker ut i sola med skinnende overflate, den er også mer motstandsdyktig mot sand, støv, salt og uttørking.

Om vinteren saltes det for å gjøre veiene sikrere, men ulempen er at saltet kan føre til rust på bilen. Både bremserør, bremseskiver og understell på biler kan ifølge NAF ta skade av veisalt.

Det anbefales at du polerer bilen din minst to ganger i året, avhengig av hvilken bil du har og hvordan du ønsker å behandle den. Årsaken er rett og slett den store påkjenningen veisaltet har på billakken. Om du polerer bilen med jevne mellomrom, sørger du for at den holder seg ren lenger i tillegg til at den blir raskere og enklere å vaske.

Skader på lakkering er dessuten en avgjørende faktor for verdien på bilen, så det er virkelig ingen grunn til å droppe det.

Poleringsmaskin, som denne fra Makita, gir deg et mer gnistrende resultat enn om du gjør det for hånd.

Det kanskje viktigste ved polering – uavhengig om det er for hånd eller med maskin – er grunnarbeidet du gjør før du går i gang med selve bilpleien.

Først av alt må kjøretøyet ditt befinne seg i skyggen, unna alt som heter sterkt sollys og altfor varme omgivelser. Det er viktig at karosseriet er avkjølt før du går i gang, ellers kan kjemikaliene fordampe, tørke for raskt eller i verste fall skade lakken. Det ideelle er passe varme og tørre omgivelser, som en garasje, ettersom fuktig og kjølig vær kan gjøre det vanskelig for deg å fjerne polishen.

Høytrykksvaskeren K4 Premium Power Control fra Kärcher gjør det utrolig enkelt å rengjøre bilen før polering.

Begynn med å vaske bilen grundig med avfetting før du bruker en mikrofiberklut til å forsikre deg om at den er helt tørr. Husk at støv, asfalt, flyverust og skitt raskt skape riper om det ikke er fjernet i forkant.

Teerwäsche A, Koch-Chemie Kaldavfetting/petrokjemisk avfetting med god effekt på både tørr og fuktig bil. Fjerner asfalt, tjære, bitumen og andre svinerier.

Mikrofiberhåndkle The Rag Company Edgeless 300 Blue En korthåret mikrofiber av høy kvalitet uten kanter. Den er godt egnet for de fleste oppgaver, og spesielt god til fjerning av coating.

Bruk tyntflytende poleringsmiddel eller voks. Dette legger du på med svamp eller klut. Generelt er både tyntflytende produkter og voks relativt lette å legge på for hånd. Deretter begynner du å polere i sirkelformede bevegelser. Ta gjerne et felt av gangen, samtidig som du unngår svarte plastdetaljer.

Koch-Chemie Påføringssvamp Rund Til påføring av for eksempel dekkfornyer.

Polering av bilen Poleringsmiddel Poleringsmiddel Detailshop 279 kr Kjøp her Poleringspakke 3x1L Detailshop 1867,45 kr Kjøp her Fint poleringsmiddel Detailshop Fra 211,65 kr Kjøp her Grov poleringsmiddel Detailshop Fra 211,65 kr Kjøp her Enstegs poleringspasta Detailshop Fra 211,65 kr Kjøp her

Når du er ferdig, lar du det virke i fem-seks minutter. Tørk av restene med mikrofiberklut.

Så polerer du frem glansen i billakken med en mikrofiberapplikator eller mikrofiberklut. Hvis du passer på å skifte klut/applikator med jevne mellomrom, blir du belønnet med en finere glans. Bruk rette bevegelser for å tørke av og polere frem glansen.

Mikrofiberapplikator for håndpolering For håndpolering og påføring av voks og lignende. To sider, en grå og en blå.

Det er ikke til å nekte for at poleringsmaskin gir deg mye bedre resultat enn om du gjør det for hånd. Forarbeidet er det samme som når man polerer for hånd. Forskjellen er at mens du kan velge om du vil bruke claybar ved håndpolering, så er claybar tvingende nødvendig ved bruk av maskin.

Claybar gjør at du fjerner partikler som fremdeles er igjen på overflaten etter vask. Etter en runde med claybar, vil overflaten kjennes helt glatt og fin. Det understrekes at clay kun skal benyttes før korrigering av lakken.

Så lenge du velger riktig maskin, er det ikke skummelt å skulle polere maskinelt. Dersom du er nybegynner, er det flere som anbefaler å uansett starte med en DA (dual action) poleringsmaskin ettersom den er enklere å bruke sammenliknet med en roterende maskin som krever en stødig og erfaren hånd.

Flex XFE 7-15 150 DA Poleringsmaskin Her får du en maskin med lavt støy- og vibrasjonsnivå kombinert med høy ytelse og effektivitet.

Makita DPO600Z polermaskin Polermaskinen er perfekt for blant annet biler og båter. Poleringen gjøres effektivt og maskinen er enkel å bruke.

DA står for ordens skyld for Dual Action, hvilket betyr en poleringsmaskin som utfører to oppgaver samtidig. Enkelt forklart spinner maskinen på en sentral akse, og dette roterer så rundt en eksentrisk akse.

Bare husk å holde maskinen konstant i bevegelse uten å legge på for stort trykk. Hvis ikke kan du risikere at lakken blir skadet eller brent.

Når du skal polere med maskin finnes det et stort utvalg poleringsputer til de ulike maskinene på markedet. Disse kommer i ulike grovhetsnivåer, på akkurat samme måte som sandpapir, og hvilken pute du bør velge kommer an på hvor hard lakken på bilen din er.

Polering av bilen Poleringsputer Poleringspute One Cut & Finish Pad Detailshop Fra 102 kr Kjøp her Poleringspute Polish&Sealing Pad Detailshop Fra 102 kr Kjøp her Fin poleringspute Detailshop Fra 102 kr Kjøp her Medium poleringspute Detailshop Fra 102 kr Kjøp her Grov poleringspute Detailshop Fra 102 kr Kjøp her Poleringspute (lammeull) til harde lakktyper Detailshop Fra 101,15 kr Kjøp her

Et annet viktig tips er å passe på at puten på maskinen ikke blir fuktig av vannrester fra bilvasken i forkant. Rist av tørre polishrester på duken ved å slå på maskinen etter du har gjort deg ferdig med å polere en del av bilen.

Kilder: Detailshop / NAF