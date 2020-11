Artikkelen inneholder annonselenker.

November har meldt sin ankomst og innen 15. november skal alle bileiere ha skiftet til vinterdekk, både med og uten pigg. Etter en sommer og høst fylt av asfaltstøv og all slags vær, er det mye møkk som sitter godt på både dekk og felg. Gir du hjulene en skikkelig spa-behandling før lagring vil de gi deg kjøreglede i flere år og du slipper gammel møkk som gir deg hodebry når hjulene igjen skal byttes til våren.

Det finnes selvfølgelig mange måter å vaske hjul på. Men ekspertene hos Detailshop.no viser deg her en vask som både er grundig og enkel å få til. Et tips er å vaske hjulene etter du har tatt dem av, for da kommer du lettere til bak.

Hvordan vaske hjul/dekk før lagring

I videoen under viser Daniel Haugen og Tommy B. Rønningsveen fra Detailshop.no hvordan du gir hjulene en grundig vask og hvordan du øker dekkenes holdbarhet. Se steg for steg-beskrivelse under videoen.

1. Forvask

Påfør felgrensen Alkaline Wheel Cleaner og skrubb dekkene godt med en neglbørste. Foto: Detailshop

Påfør den svært effektive felgrensen Alkaline Wheel Cleaner (tynnes ut med vann før bruk) med en lavtrykkskanne/sprayer og bruk en neglbørste for å gni produktet godt inn i dekkene.

OBS! Ikke bruk børsten på felgene.

Spray på en runde til med felgrens og spyl deretter av.

2. Berøringsvask

Vask grundig med Aktivwäsche bilshampoo med en myk felgbørste og/eller svamp. Foto: Detailshop

Bland vann og bilshampoo, som for eksempel Aktivwäsche fra Koch-Chemie , i en bøtte og bruk en myk felgbørste og/eller en svamp til å påføre såpevann. Skrubb godt, både foran og bak. Spyl av.

Om det fortsatt sitter igjen møkk på hjulene, kan du vaske dem en runde til.

3. Dekkfornyer

Avslutt med dekkfornyer fra Koch-Chemie for å øke holdbarheten på dekkene dine. Foto: Detailshop

Mens hjulet fortsatt er vått påfører du dekkfornyer, som Plast Star gummi- og plastfornyer fra Koch-Chemie , med en ren svamp. La dekkene lufttørke. Sjekk at du har fått påført dekkfornyer på hele dekket og gå over eventuelle flekker du har glemt.

Produktet fornyer dekksidene og felgene, og etterlater en silkematt overflate med lang holdbarhet. Du kan også bruke Plast Star gummi- og plastfornyer på andre plastelementer på bilen, som for eksempel dørlister.

Disse produktene er brukt i videoen:

Lidenskap for bilpleie

Detailshop.no er en ny nettbutikk startet av en gjeng som er lidenskapelig opptatt av bilpleie, også kalt detailing. Her finner du kun de beste produktene på markedet og Detailshop legger hjerte og sjel i å levere god service til deg som kunde. Handler du hos Detailshop, kan du være sikker på at produktene er av god kvalitet. Du vil få dem levert etter bare 1-3 dager, så lenge varene er på lager.

Ble du nysgjerrig på bilpleie? Se hele utvalget hos Detailshop her!