Ved å fordele varmen jevnt over pizzaen, klarer disse pizzaovnene å gjøre jobben som en stekeovn ikke makter – nemlig å gi deg velsmakende pizza med herlig sprø bunn.

I løpet av 60-årene skulle pizza dukke opp som en ny, eksotisk og spennende trend i den norske middelklassens fest- og matkultur. Den ble for alvor introdusert for allmuen da pizzarestauranten Peppes Pizza etablerte seg på Solli plass i Oslo i 1970. Restauranten ble raskt en kjede og snart ble det startet en rekke pizzarestauranter i Norge.

Hvorfor pizzaovn?

Noe av det geniale med pizza er at den jo er meget lettvint å lage selv. Dette var et poeng som Dagbladet trakk frem da avisen i 1971 skulle tipse norske husmødre om en lettvint middag de enkelt kunne blidgjøre «husets herre» med:



«Hvis husets herre ønsker seg noe godt til aftens er det bare å mæle et lite ord om at han selv får sørge for innkjøpet … Skulle nå husets herre være av den sort som ikke liker å bære hjem glorete plastposer, kan han kanskje nøye seg med den diskret grå, og så får mor greie resten der hjemme. Det er nemlig uhyre enkelt å lage pizza, og den kan med stort hell fylles med så mange forskjellige ting, at noe har man vel på lur.»

I dag klarer heldigvis «husets herre» å selv både handle inn ingredienser, bære det hjem i «glorete» poser og lage middag for «husets frue» - inkludert italiensk pizza med knasende sprø og tynn bunn.

Men det skader jo ikke å ha et prima hjelpemiddel for hånden som gjør det enkelt i løpet av et blunk å tilberede deilig pizza på keramisk bakestein – til middag, fest eller bare når man skal kose seg litt ekstra.

Glem pizza stekt i ovn, for med pizzaovn kan du enkelt bake pizza akkurat som i gode, gamle Napoli i en ovn som får plass på ethvert kjøkken:

