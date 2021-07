Isbitmaskin og morsomme former: Hvordan lage isbiter hjemme

Her finner du de beste produktene slik at du enkelt kan ha deilig avkjølt drikke lett tilgjengelig.

Sommervarmen har ankommet store deler av landet og få ting er bedre en å kjøle seg ned med en kald forfriskning. Med isbiter kan du enkelt imponere gjester eller unne deg noe kjølig etter en lang dag.

Det er lite som kan være mer frustrerende på en glovarm dag enn å komme frem til butikkens kjøleavdeling, bare for å oppdage at det er tomt for alt av ferdig fylte isposer. Da er det veldig praktisk med sin helt egen private løsning. For uansett om du bor i hus eller leilighet, er det alltid plass til en innretning som produserer ren glede i form av kald is.

Isbitmaskinen fra Casi er både smart og enkel i bruk. Bare ved å fylle på vann kan maskinen produsere opptil 500 gram isbiter i timen. Isbitmaskinen kan lage to ulike størrelser og har en praktisk spade som gjør det lett å få isbitene over i glasset.

Klikk på bildet for å se mer om Icebreaker hos Bakeren og Kokken Foto: Bakeren og Kokken

Imponer venner og familie med denne nye varianten av en isbitmaskin. Urban Icebraker er en håndholdt isbitmaskin som kan lage opptil 12 biter om gangen. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle på vann, legge den i fryseren og så servere isterninger ved å vri på håndtaket.

Klikk på bildet for å se flere isbitformer Foto: Lunehjem.no

En ny trend som har kommet, er å lage isbiter i ulike former. Gjør sommerdrikken ekstra spesiell med perfekte isbiter, enten der er i form av store firkanter eller runde baller.

Et godt tips er å for eksempel legge bær, godbiter eller mynte i formen før den fryser til. Da blir resultatet ekstra stilig.

