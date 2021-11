Vakker julepynt du bør sikre deg nå før det er for sent

Det er ikke lenge igjen til jul. Hva er vel da bedre enn å fornye eller utvide beholdningen av julepynt i hus og hytte?

Det finnes knapt noe finere enn et vakkert, julepyntet hjem, og i dag kan julepynt være så mye mer enn «bare» julenisser, julestjerner og julekrybbe. Stadig flere av oss er nemlig blitt mer bevisste på hvordan vi liker å pynte hjemmet vårt til jul, og utvalget av julepynt er omfattende.

Mange ønsker at julepynten skal gjenspeile stilen på resten av interiøret, både når det gjelder farger og selve utseende. Nå i disse førjulstider bugner det over av inspirasjon i nettbutikkene, og én ting er i alle fall sikkert:

Vil du sikre deg den fineste julepynten og de beste julegavene, bør du ikke vente for lenge. De mest populære julevarene blir nemlig fort utsolgt. Og er de først ute av sortimentet, har du ingen garanti for at de kommer inn igjen.

Denne vakre lysestaken er designet av Maria Berntsen. Enkelheteh i dansk design kommer her til uttrykk gjennom myke former og et elegant formspråk. Lysestaken Season ble designet allerede i 2012 og kan - som navnet tilsier - brukes i hver sesong. Velg mellom ulike varianter.

Moderne papirstjerne av skinnende, halvgjennomsiktig papir som sprer et magisk lys. Det spisse utseendet til stjernen er inspirert av Norges vakre landskap med høye fjell og dype daler. Julestjernen sørger for et mykt og elegant uttrykk i julevinduet eller på veggen.

Finnes også i en større utgave med en omkrets på 80 centimeter.

Vakker papirstjerne formet som en blomst med kronblad i flere lag. Julestjernen passer like godt i kjøkkenet som i soverommet og stuen, og sprer garantert julestemning til deg og de som går forbi huset ditt.

Dekk på julebordet med et porselensservise med tradisjonsrike julemotiver i nostalgiske gulldetaljer og flotte håndmalte julemotiver. Pakken inneholder alt du trenger til julebordet: Tallerkener, asjetter, krus, serveringsfat og serveringsbolle.

Innled adventstiden med denne vakre adventsstaken i hvit og sølv fra Lucia. Adventsstaken er designet av keramiker Bjørn Wiinblad som har skapt en helt unik stake med et flott motiv av et kvinneansikt.

Be julen inn med de tre ikoniske symboler, som utstråler jul og hygge. De tre jule dekorasjonene fra Georg Jensen er en del av 2021-kolleksjonen. Settet består av en julekule, juleklokke og julehjerte. Settet er også tilgjengelig i palladium.

Med mer enn 2000 objekter, var Kay Bojesen en av Danmarks mest profileret håndverkere i det 20. århundre, kjent over hele verden for sine klassiske og dekorative trefigurer. Hans originale nissefigurer fra 1940-tallet er blitt en favoritt, dette er klassisk julepynt som vil gå i arv i generasjoner.

