Gaver til barn: 1 til 3 år gutt og jente

Med Duplo fra Lego har den lille timevis med kreativ lek foran seg. Selv om Duplo er ment for de minste barna, er det ikke sjeldent også større barn kan kose seg med å bygge med de store klossene. Så her har du en gave som kan vare lenge, og som kan utvides med nye tilskudd til senere julaftener og fødselsdager. Lego Duplo Classic Deluxe Klosseboks er et ypperlig startsett, og kommer med 85 deler - samt en praktisk oppbevaringsboks.

Her finner du LEGO DUPLO Classic 10914 Deluxe Klosseboks

La selv de minste barna få bli kjent med Astrid Lindgrens vidunderlige univers. Historiene om Emil og Pippi finnes med aldertilpasset tekst, og i kartonerte bøker som ikke går så lett i stykker.

Her finner du bøkene om Emil og Pippi for de minste.





Lite er mer spennende for de minste enn å få hilse på dyr. En super gave, som også vil glede resten av familien, er en dag i dyreparken eller på bondegården. Eller hva med en alpakkavandring for hele familien?

Pakke: En dag i husdyrparken i Oslo for hele familien

Pakke: Alpakkavandring for hele familien på Aurskog, Lillestrøm eller Sperrebotn.

Pakke: Familiedag i dyreparken på Hedmark

BRIO er verdenskjent for sin gode kvalitet og tidlløse design på lekene. Du kjenner kanskje igjen denne racerbilen fra egen barndom? Dette er imidlertid en oppgradering av den klassiske lekebilen: denne kan nemlig fjernstyres. Kontrollen er enkel og laget for de minste barna. Kvaliteten er selvsagt den samme gode BRIO-kvaliteten, så her kan det lekes og herjes.

Her kjøper du radiostyrt bil fra BRIO.

Har du hørt om byggebrikkene Plus-Plus? Med de dansk-designede brikkene kan man bygge både todimensjonalt og tredimensjonalt. Plus-Plus BIG er større brikker ment for de minste, og utfordrer finmotorikk og kreativitet. I dette startsettet følger det med 80 brikker, samt et brett å bygge på.

Her finner du startpakken Plus-plus BIG learn to build.

Disse bøkene er kanskje vel så mye en gave til slitne foreldre. «Den lille kaninen som så gjerne ville sove» og «Elefanten som gjerne ville sove» av svenske Carl-Johan Forssén Ehrlin er kanskje de ultimate god natt-historiene. Bøkene er skrevet på en måte som gjør at barna nesten garantert sovner på noen minutter når du leser for dem. Vi har testet. Og det virker!

Her finner du «Den lille kaninen som så gjerne ville sove» og «Elefanten som gjerne ville sove».

Allerede fra de er ganske små vil barna synes det er gøy å leke at de lager mat. Etter hvert som de blir større, blir også kjøkkenleken mer avansert. Et lekekjøkken er dermed en gave som kan vokse sammen med barnet og vare lenge. Lekekjøkkenet fra Alice & Fox har både komfyr og vask, og kan inspirere til timevis med lek.

Her finner du lekekjøkkenet fra Alice & Fox.

La barnet bli kjent med med rytme og mønster. Hape Baby Einstein Magic Touch Piano er et piano uten knapper, men som lager lyd når man berører fargene. Barnet kan enten spille på frihånd og lage egne melodier, eller det kan spille sammen med melodiene som allerede ligger inne i pianoet. Pianoet kommer med tre noteark, og ved å matche fargekodene på notearket, vil barnet kunne spille kjente melodier. Volumet kan forresten justeres.

Her får du kjøpt Hape Baby Einstein Magic Touch Piano.