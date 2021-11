Skuldervesker og clutcher - her er veskene som kompletterer antrekket ditt for julebordsesongen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Skuldervesker

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ellos

Veske i preget skinn med detaljer i metall og fôr i tekstil. Et utvendig, åpent rom. To store rom som lukkes med glidelås. Glidelåslomme i det ene rommet, i det andre er det to åpne lommer.

Klikk her for å komme til skuldervesken med justerbar reim hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ellos

Liten, firkantet veske i skinnimitasjon med quiltet mønster. Lokk med metallogo og spenne. Tekstilfôret innside med to rom. Skulderrem i metall og skinnimitasjon.

Klikk her for å komme til designervesken hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ellos

Veske i mykt skinn med lenke i gullfarget metall som kan tas av slik at den kan brukes som en clutch. Klaff med magnetlås, samt åpen lomme bak.

Klikk her for å komme til vesken hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Ellos

Rund modell i mykt semsket skinn, med flettet forside og skulderrem av doble metallkjeder. Glidelås med hempe på glideren.

Klikk her for å se nærmere på vesken hos Ellos.

Klikk på bildet for å komme til vesken. Foto: Wakakuu

Eksklusiv veske i tidløst design. Vesken er laget av mykt kalveskinn og har detaljer i messing. Lokket lukkes med en messingspenne og skulderremmen justeres i lengden med trykknapper.

Klikk her for å lese mer om vesken hos Wakakuu.

Klikk på bildet for å komme til vesken. Foto: NA-KD

Denne glitrende vesken er perfekt for en kveld på julebord eller på byen. Skuldervesken har en hovedlomme med en glidelåslukking, en glidelåslomme på innsiden, en åpen innerlomme og en ikke justerbar, ikke avtakbar skulderstropp.

Klikk her for å se nærmere på vesken hos NA-KD.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Wakakuu

Trendy veske i lammeskinn med en tøff skulderremkjede. Lengre skulderstropper i skinn følger også med. Lukkes med lokk og magnetiske knapper.

Klikk her for å se nærmere på vesken hos Wakakuu.

Klikk på bildet for å komme til vesken. Foto: NA-KD

Praktisk og lekker skulderveske med krokodilleskinnmønster. Rengjøres med en tørr klut.

Klikk her for å se nærmere på minivesken hos NA-KD.

Klikk på bildet for å komme til vesken. Foto: NA-KD

Denne lenkede skuldervesken har et såkalt baguette-design med avrundede nedre sømkanter, krokodilleskinnmønsker i rustrødt og et langt håndtak.

Klikk her for å se nærmere på vesken hos NA-KD.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Wakakuu

Skulderveske i ikonisk arabisk blomsterprint i svart og grått. På toppen av vesken er det et håndtak, og vesken lukkes med en magnetknapp foran.

Klikk her for å se nærmere på vesken hos Wakakuu.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Wakakuu

Trendy veske i sammenleggbart design. Vesken er laget av semsket skinn og har små nagler langs fronten. Lukkes med glidelås og magnetisk lukking. Vesken har en lengre metallrem.

Klikk her for å finne vesken hos Wakakuu.

Sjekk utvalget av skuldervesker hos disse nettbutikkene:

Ellos / Wakakuu / Høyer / Ferner Jacobsen / NA-KD



Clutch

Klikk på bildet for å komme til vesken. Foto: Høyer

Elegant og tidløs skulderveske fra By Malene Birger dekorert i merkets signatur blomsterprint. Skulderstroppen kan fjernes for bruk som en clutch.

Klikk her for å lese mer om vesken hos Høyer.