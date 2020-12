Gave til tenåringen: Bøker, spill, sportsutstyr og trådløs teknologi

Her får du tipsene til ungdomsgaver som passer like godt til jul som til bursdag, og som faller i like god smak hos gutter som hos jenter.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Hvis barn kan være vanskelige å kjøpe gave til, så fortoner tenåringen seg som rene minefeltet å skulle bevege seg inn i. Ungdommen er gjerne kommet i en alder der man er vokst fra leker, samtidig som man ikke helt har entret de voksnes rekker ennå. Hva som er kult og hva man interesserer seg for, endrer seg ikke rent sjelden fra dag til dag, og for voksne kan det være vanskelig å skulle forsøke holde følge.

Heldigvis finnes det råd. Her har vi samlet en pen bukett gavetips i flere sjangre og innen ulike priskategorier som vil treffe blink hos mottakeren, uavhengig om det er tenåringsjenta eller tenåringsgutten.

Landsdekkende undersøkelser gjort av Den Norske Turistforening viser at friluftsliv er blitt stadig mer populært blant nordmenn. Interessen har hatt et særlig markant oppsving blant unge mellom 15 og 20 år som bruker friluftslivet som en arena for fysiske og sportslige aktiviteter.

Dersom du registrerer deg i Anton Club hos Anton Sport , får du automatisk tilgang til en rekke medlemsfordeler, hvilket kan komme godt med når du er på gavejakt. Blant annet kan du nyte godt av 25% medlemsrabatt på ski, bindinger og støvler når du setter sammen en alpin- eller toppturpakke.



Navis Freebird er en toppturski med lettvekts trekjerne, men som føles som en skikkelig frikjøringsski på snøen. Foto: Black Crows

Dersom det er langrenn som er foretrukket skigren, får du 30% medlemsrabatt på ski, bindinger og støvler dersom du setter sammen en nordisk skipakke.

Anton Sport har ellers et stort utvalg av klær, sko og tilbehør fra kjente merkevarer som er motstandsdyktige mot både vær, vann og vind. Som for eksempel Arc’teryx , Amundsen Sports , Bogner , Swix og Osprey.

Solbriller er en nyttig gave som effektivt beskytter øynene og huden rundt mot UV-stråler. Men i tillegg til komfort og beskyttelse, er solbriller en gave som aldri går av moten uansett hvor gammel man måtte være. Takket være et bredt utvalg av design kan man enkelt understreke personlig stil enten man befinner seg i byen, i snøen om vinteren eller på stranden om sommeren.

Klikk på bildet for å komme til utvalget av solbriller hos SmartBuyGlasses.no

Hos SmartBuyGlasses.no finner du designer-solbriller fra mer enn 180 merkenavn, blant annet Ray-Ban , Tom Ford , Guess , Burberry , Arise Collective og Gucci . Sjekk ut her hvilke som er sist ankomne modeller. Du kan også finne solbriller beregnet for bruk innen en rekke ulike sportslige aktiviteter, fra løping og sykling til vannsport og tennis.

Klikk her for å se det rike utvalget av solbriller for både han og henne hos SmartBuyGlasses.no.

Det er knapt en ungdom i dag som ikke liker tanken på å kunne cruise gjennom gatene på en kul sparkesykkel. Den er dessuten perfekt hjelpemiddel til å komme seg effektivt og raskt til skole, jobb eller stranden om sommeren. MyStuff.no har en rekke modeller i sitt sortiment – samtlige lovlige for offentlig bruk i Norge.

MyWalk M350 har en toppfart på 22km/t og er fullt lovlig å bruke i Norge. Foto: MyStuff.no

Den sammenleggbare og solide el sparkesykkelen MyWalk M350 kommer med elegante detaljer, utviklet for å gi deg trygg ferdsel fra A til B på punkteringssikre dekk. Rekkevidden er på 15-25 kilometer med en toppfart på 22 kilometer i timen, ladetiden er på 2,5 timer og CE-lader er inkludert.

MyWalk T4 leveres med 10 tommer lufthjul. Dette gir både god komfort og gjør det lettere å komme over hindringer og kjøre på ujevnt terreng. Foto: MyStuff.no

MyWalk T4 er tidsbesparende samtidig som den gjør ferdselen trygg og enkel. Designet av profesjonelle og utviklet for hverdagslig bruk, uansett om det er for å komme seg raskt til og fra skolen, jobb eller til stranden. Sammenleggbare MyWalk T4 har en rekkevidde på 40-60 kilometer og CE-sertifisert lader er inkludert.

Klikk her for å sjekke ut utvalget av el-sparkesykler hos MyStuff.no.



De små hodetelefonene som sitter inne i ørene, er blitt utrolig populære nettopp fordi de er så enkle å ha med seg overalt. De er blant annet mye brukt i forbindelse med løping og trening siden de ikke sitter i veien. Samtidig egner de seg også ypperlig til å høre på radio, podcast eller lytte til favorittmusikken på vei til jobb og skole.

Diskre hodetelefoner med ANC som sitter perfekt i ørene og som tåler vær og vind. Foto: HiFi Klubben

Det er et hav av valgmuligheter når det kommer til design, farger og utforming. Hos HiFi Klubben har du blant annet Elite 75t fra Jabra som er beskrevet som smarte, diskré og komfortable hodetelefoner som scorer høyt på både lyd- og anropskvalitet.

Eksklusive True Wireless-hodetelefoner med ANC, overlegen hi-fi-lydkvalitet og praktisk touch-styring med smart pausefunksjon. Foto: Hi-Fi Klubben

Eksklusive Momentum True Wireless 2 fra Sennheiser (3190 kroner for settet) kommer med glitrende hi-fi-lydkvalitet,aktiv støyreduksjon (ANC) og praktisk touch-kontroll. Fås i sort eller hvit finish, og du kan spille i opptil 7 timer på én lading. Via det inkluderte ladeetuiet kan du enkelt lade øreproppene totalt fire ganger. Dermed har du strøm til totalt 28 timers musikk med deg i lomma.

Se hele utvalget av in-ear hodetelefoner – både med og uten ledning - hos HiFi Klubben.

Med en trådløs høyttaler med Bluetooth, kan man enkelt spille musikk fra mobiltelefonen, tablet eller PC uansett om man er hjemme hos seg selv, på hotellrommet, på fest eller på stranden om sommeren. De kommer i alle størrelser med ulike funksjoner, det finnes vanntette varianter og høyttalere som kan spille i multiromssystemer.

Denne stilige Bluetooth-høyttaleren oppfyller de bærbare lyddrømmene dine.

HiFi Klubben har et bredt utvalg av Bluetooth-høyttalere fra ulike produsenter som passer enhver smak og ethvert budsjett. Som for eksempel den stilige Katch-høyttaleren fra den danske høyttaler-spesialisten Dali (pris: 3298 kroner – spar 1000 kroner). Den kommer i flere forskjellige farger og kan slå i bordet med overlegen lydkvalitet og lekkert design.

A1 fra Bang & Olufsen spiller i opptil 18 timer og er designet til både musikk og anrop på farten. Foto: HiFi Klubben

Fra klassiske Bang & Olufsen kommer bærbare Beosound A1 2nd Gen som kombinerer førsteklasses lyd med eksklusivt aluminiumdesign og innebygget mikrofon til samtaler. Høyttaleren er både støv- og vanntett, finnes i en rekke ulike farger og tar liten plass i vesken eller lommen.

Klikk her for å sjekke utvalget av trådløse høyttalere i ulike priskategorier.



De siste årene har vinylplatene gjort et solid comeback og sørget for en ny vår for omsetning av musikk i fysisk format. Følgelig har platespilleren blitt en populær gave på manges ønskelister. Dette gjelder også for dagens musikkinteresserte tenåringer som riktignok ikke var påtenkt da LP hadde sin første storhetstid, men som vet å nyte den analoge lyden servert av en vinylspiller.

Skjem bort vinylsamlingen med en seriøs platespiller. Foto: HiFi Klubben

Nyheten TT-3 fra Argon Audio er beskrevet som en seriøs platespiller med enkel, solid og gjennomtestet konstruksjon, kronet med ekte hi-fi-lydkvalitet. Spilleren leveres klar til bruk med støvdeksel og fabrikkmontert pickup.

Kvalitetsplatespiller med ferdigmontert pickup, autostopp og innebygget RIAA-forsterker, slik at du kan koble den til ethvert anlegg. Foto: HiFi Klubben

Kvalitetsplatespilleren DP-400 fra Denon har innebygget RIAA-forsterker som gjør at du kan koble til alle anlegg, automatisk stopp og ferdigmontert pickup. Medfølgende støvdeksel brukes som praktisk holder til platecoveret mens du snurrer vinyl.

Sjekk utvalget av populære modeller i ulike prisklasser hos HiFi Klubben.

Bøker

Et klassisk gavetips som heldigvis aldri ser ut til å skulle gå av moten, er bøker. En god bok er en flott gave som potensielt kan nytes igjen og igjen, den kan forsterke lesegleden og så er det unektelig noe med det å kunne synke ned i en god bok.

Klikk her for å sjekke ut Outlands utvalg av ungdomsbøker.

Hos Outland finner du Norges kanskje beste utvalg av ungdomsbøker i sjangrene fantasy og science fiction. De kan også skilte med et upåklagelig utvalg av skjønnlitteratur for unge, i tillegg til faktabøker, kunstbøker, populærvitenskap og hobbybøker for å nevne noe. Klikk deg inn for å få tips i ulike sjangre her.

(Saken fortsetter under)



Klikk her for å sjekke ut Norlis utvalg av ungdomsbøker.

Hos Norli kan du til enhver tid sjekke ut hvilke bøker som er de siste og mest solgte innen ungdomsbøker. Blant de nye titlene for ungdom innen sakprosa og romaner, er blant annet Siri Pettersens «Jernulven» , Gulraiz Sharifs «Hør her’a!» , Odin Helgheims «Ragnarok: Fenrisulven» , Vilde Vollestads «Hva er greia med meg – og deg og alle andre?» og Suzanne Collins' «En ballade om sangfugler og slanger».

Det er lite som er hyggeligere enn å kunne samle vennegjengen – eller familien for den saks skyld – til en underholdende spillkveld. Hos Norli finner du enkelt spill for enhver smak og i alle sjangre, og som en ekstra fristende bonus kan vi nevne at de kjører 40% på alt av spill og puslespill nå før jul. Her er et ørlite utvalg av det du kan velge mellom:

Spillet skapte historie da det ble tidenes mest populære spill på Kickstarter, både i antall dollar de fikk i støtte og antall støttespillere. Foto: Norli

Kortspillet «Exploding Kittens» er perfekt for folk som elsker kattunger, eksplosjoner og laserstråler. Og noen ganger geiter. Her snakker vi en svært strategitung og kattunge-fylt versjon av russisk rulett, der 2-5 spillere trekker kort etter tur inntil noen trekker en Exploding Kitten som fører til at spilleren eksploderer og dør. Med mindre man har et Defuse-kort for hånden.

Bygg jernbaneruter, nettverk og stasjoner, og bli kontinentets nye jernbanebaron. Foto: Norli.no

I brettspillet «Ticket To Ride: Europe» handler det om å erobre Europas rutenett anno 1901 gjennom å bygge jernbaneruter, nettverk og stasjoner. Vinneren blir kontinentets nye jernbanebaron fra Edinburgh til Konstantinopel. Passer perfekt for 2-6 spillere.

Det er fire sykdommer i dette spillet som skal bekjempes. Hele verdens befolknings liv står på spill. Foto: Norli.no

Det kan vel ikke finnes et mer passende spill for året 2020 enn «Pandemic»? Fire ulike pandemier har brutt ut i verden og 2-4 spillere må samarbeide for å holde de dødelige sykdommene i sjakk, samtidig som de leter etter en kur for hver enkelt av dem. Tiden er i ferd med å renne ut, og menneskehetens skjebne ligger i deres hender.

Treningssentre landet rundt har vært stengt opptil flere ganger på grunn av coronapandemien dette året, og det har fått mange til å finne treningsgleden hjemme. Dette inkluderer også tenåringer, og hos X-Life.no finner du alt som trengs.

Hold hele familien i aktivitet hjemme med Abilica Aktivitetspakke Barn - Familiepakke. Foto: X-Life.no

Abilica Aktivitetspakke Barn – Familiepakke er den ideelle treningspakken for yngre tenåringer og består av ulike hjelpemidler som gir inspirasjon til en aktiv hverdag. Pakken inneholder blant annet gymringer, treningsmatte, hoppetau, balansebrett, slynge og puslematte.

Pakken er satt sammen av bestselgere fra hjemmetreningskategorien og gir et bredt utvalg øvelser. Foto: X-Life.no

For de eldre ungdommene er det nok mer passende med Abilica Treningspakke Hjemmetrening. Pakken er satt sammen av utstyret man trenger til et bredt utvalg av ulike treningsøvelser, blant annet kettlebell, treningsstrikker, stepkasse, treningsmatte og vekter.

Klikk her for å se utvalget av treningsutstyr hos X-Life.no.

Det er blitt stadig mer populært å få en opplevelse i gave til bursdag, jul, konfirmasjon eller som overraskelse på en ellers helt ordinær hverdag. En opplevelsesgave gir minner for livet, mulighet til å dele noe sammen og kan samtidig være personlig. Ikke minst er det en trygg løsning å gå for dersom du ikke aner hva vedkommende du skal gi til har eller ikke har av ting og tang fra før.

Leter du en opplevelsesgave som er av de sjeldne? Da vil et uforglemmelig møte med naturen være midt i blinken! Foto: YouWish.no

Hos YouWish kan du velge mellom mer enn 500 opplevelser innenfor nær sagt alle kategorier og interessefelt. Med et gavekort til Indoor Skydive (fra 599 kroner for én person), sikres følelsen av å være i fritt fall i toppmoderne vindtunnel. Alpakkavandring (fra 600 kroner for to personer) er en opplevelse som deles med en venn og som man sent vil glemme uansett alder. Eller hva med å snorkle sammen med spekkhuggere (2600 kroner for én person) i vakre Sørkjosen i Reisafjord?

Kjenner du noen som er fascinert av Harry Potter? Da vil Harry Potter Escape være helt perfekt. Foto: YouWish.no

Et populært opplevelsessegment er såkalt Escape Room, der man sammen med venner må løse oppgaver og finne spor i rommet man er innelåst i for å kunne slippe ut før tiden er ute. Det finnes mange ulike temaer å velge mellom, som for eksempel Harry Potter , spøkelser og gjenferd og Virtual Reality.

Klikk her for å sjekke utvalget av kandidater til den perfekte opplevelsesgaven.



I 1997 fikk den til da ukjente forfatteren J.K. Rowling publisert sin første fantasy-roman om den foreldreløse trollmannsgutten Harry Potter, og siden har verden aldri blitt den samme gamle igjen. Bokserien på totalt syv romaner er kåret til tidenes beste ungdomsbøker og har oppnådd en kulturell status selv ikke «Ringenes herre» har kunnet konkurrere med.

Harry Potter har fremdeles en sterk stjerne hos tenåringer over hele verden, og hos Outland finner du et imponerende utvalg av trollmann-relaterte effekter som vil gjøre stor suksess hos fans i alle aldre.

Klikk på bildet for å sjekke ut utvalget av Harry Potter-relaterte effekter hos Outland.no.

Som for eksempel en tro kopi av tryllestavene til Harry Potter og Hermine Grang (399 kroner per stav), den ikoniske usynlighetskappen (749 kroner), en tro kopi av Hermines veske (899 kroner) slik vi husker den fra filmen «Harry Potter og Dødstalismanene» , den ultimate Harry Potter-utgaven av det populære kunnskapsspillet Trivial Pursuit (494 kroner) eller «I Solemnly Swear»-koppen (149 kroner) som viser hemmeligheter når den fylles med varm drikke.

Klikk her for å sjekke ut Outlands utvalg av Harry Potter-relaterte produkter innen alle formater og priskategorier.



Når det kommer til popularitet og ikke minst utvalg av produkter å velge mellom for unge og gamle fans, er det nok ingen som kommer opp mot Star Wars. Helt siden den første filmen dundret inn i kinosalene verden over i 1977, har butikkene med jevne mellomrom blitt invadert av leker, effekter og samlerobjekter. Og interessen er ikke blitt noe mindre av TV-serien «The Mandalorian» på strømmetjenesten Disney+ som har gjort «Baby Yoda» til den nye TV-yndlingen.

Denne lyssabelen er den perfekte veggpryd for en Star Wars-fan. I tillegg kommer den med både LED- og lyd-effekter. Foto: Outland.no

Hos Outland kan du velge og vrake i en jungel av varer merket «Star Wars». Som for eksempel replika av Storm Trooper-hjelm med elektronisk stemmeforvrenger (1999 kroner), kopper, glass og krus i alle former og farger (fra 129 kroner), POP! vinylfigurer fra Funko (fra 199 kroner) og lekker, detaljert og forseggjort replika av Count Dookus blodrøde lyssabel som kommer komplett med LED-teknologi og klassiske lydeffekter.

Klikk her for å sjekke ut Outlands utvalg av Star Wars-relaterte produkter innen alle formater og priskategorier.