Strikkeoppskrifter: Herlig strikk til hund

Artikkelen inneholder annonselenker.

Husker du genseren Pippi brukte om vinteren i den lille svenske byen (som egentlig ble spilt inn på Røros)? Strikk en Pippi-genser til voffsen i garnet Tilda fra Svarta Fåret. Garnet er mykt og slitesterkt i en blanding av bomull og akryl. Strikkefastheten her er 26 masker og 35 rader på 10 cm på pinne 3,5. Men husk å sjekke strikkefastheten. Strikker du løst, bør du gå ned i pinnestørrelse. Strikker du fast, kan du gå opp.

Her finner du oppskrift og garn til Pippi-genseren.

Den klassiske setedalsgenseren finnes også i en hundeversjon. Strikkeoppskriften her er i størrelse XS til M, så her kan også de mellomstore hundene få en myk og behagelig genser. Setedalsgenseren strikkes i Drops Merino Extra Fine, et supermykt garn som også er behagelig å strikke med.

Her finner du oppskrift og garn til setedalsgenser til hund.

Vil du matche hunden?

Her finner du oppskrift og garn til setedalskofter til mennesker.

Hundedekken med refleksgarn

La hunden synes i mørket i et tøft hundedekken med hodeskallemønster på. Dekkenet strikkes nemlig i Järbo Reflex, som er et refleksgarn i ullblanding. Järbo Reflex består av 61 prosent superwash-ull, 26 prosent polyamid og 13 prosent refleksfiber.

Her finner du oppskrift og garn til hundedekken med refleks.

Om du synes hodeskaller blir i skumleste laget, kan du prøve deg på et mer tradisjonelt mønster strikket i refleksgarn. Denne oppskriften kommer i størrelse fra XS til L, og kan dermed også lages til de litt større hundene.

Her finner du oppskrift og garn til refleksvest til hund.

The Lookout hundegenser med flettemønster kommer i tre størrelser (hunderasene er bare eksempler på hundestørrelse):

XS = Chihuahua

S = Bichon Frisé

M = Cocker Spaniel

Strikk i Drops Karisma, et garn i 100 prosent ull.

Her finner du oppskrift og garn til hundegenser med flettemønster.

Har du en liten hjerteknuser på fire bein? Strikk en hundegenser med hjertemønster og høy hals. Genseren er strikket i Drops Karisma i 100 prosent ull, og finnes i størrelse XS til L.

Her finner du oppskrift og garn til hundegenseren Valentino.

Nasjonalromantikken vekkes med denne hundegenseren i flaggets farger og med tradisjonsmønstre. Genseren strikkes i slitesterke Viking Sportsragg som består av 60 prosent ull, samt 20 prosent nylon og 20 prosent akryl.

Her finner du garn og oppskrift til hundegenseren.

Denne hundegenseren er inspirert av den klassiske setedalskoften. Genseren er strikket i Viking superwash i 100 prosent ull.

Her finner du oppskrift og garn til hundegenseren.