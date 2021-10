Hold varmen i kulda med sesongens fineste hodeplagg. Vi har laget en liste med 6 ulike plagg som hjelper deg å holde varmen på topplokket denne vinteren.

Helt fra barndommen har vi lært at vi mister opptil 50% av kroppsvarmen fra hodet, og siden vi går mot kaldere tider er det helt nødvendig å forberede seg på vinteren med sesongens hodeplagg.

Nettbutikkene har fylt opp lagrene og er klare for den kalde sesongen. I år skal hodeplagget være i fargene beige, brun, eller grå, men vi ser også at pastellfarger som rosa, gul og mintgrønn trender.

Vi har laget en liste med 6 ulike hodeplagg som både holder deg varmen og setter prikken over i-en på antrekket i høst og vinter. Her finner du alt fra bøttehatter og luer til ullcapser og pannebånd.

Varsity har blitt en stor favoritt blant det norske folk. Med sitt klassiske design og tekniske egenskaper har merket klart å utvikle en caps med den perfekte passformen. Nå kan du få tak i den populære capsen i 100% merinoull slik at du kan holde varmen samtidig som du får en sporty look.

Det norske klesmerket Holzweiler startet sin reise med luksuriøse skjerf som raskt ble en favoritt blant det norske folk. Merket har siden den tid utviklet seg til å bli Norges nye favorittmerke som er i stor vekst. Denne sesongen har merket kommet med vinterens kuleste lue i ribbestrikk.

Den klassiske strikkeluen kommer alltid tilbake på moten, og denne sesongen er intet unntak. En stor favoritt denne sesongen er luen fra Ganni med ribbestrikk og ullblanding. Luen haxr en klassikk utseende, men har en ny vri der logoen står tydelig i front.

Luen finnes i ulike farger og kan gi litt ekstra farge til en ellers grå årstid.

En god gammel klassiker som alle har hatt et forhold til er lue med dusk. Som regel assosierer vi luen med bestemors hjemmestrikkede varianter i spreke farger. For noen sesonger siden kom luen i et nytt og oppdatert utseende. Nå består luen av ribbestrikket mønster med en elegant og myk fuskepelsdott på toppen.

Et hodeplagg som i år har kommet tilbake på moten er pannebåndet. Hodeplagget er designet på en måte slik at varmen rundt ørene og panne holdes varm, samtidig som frisyren blir holdt like pen.

Et pannebånd som skiller seg ut denne sesongen er pannebåndet fra Holzweiler. Pannebåndet kommer i ribbestrikk, er one sized og er laget i 100% merinoull. I tillegg har pannebåndet den berømte Hanger-logoen til Holzweiler i front. Pannebåndet kommer i to ulike farger, sort og grått.

Bøttehatten har i en lengre periode vært et populært hodeplagg om sommeren. FWSS har kommet med vinterens svar på den populære hatten og det virker som dette kommer til å bli sesongens store trend.

