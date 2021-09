Skal du satse på et nøkkelplagg denne høsten er det en strikkegenser du bør gå for. Vi har laget en liste med 8 strikkegensere vi elsker denne høsten.

Vi går høsten i møte og noe vi elsker med denne årstiden er at vi kan krype inn i deilige ullgensere når været er grått og rufsete. Med sine klassiske detaljer og varme funksjon er strikkegenseren noe som sjeldent går av moten, og i år er intet unntak.

Trenden i år er klar: Nå skal vi går for den mer klassiske og elegante strikkegenseren. Med sitt klassiske snitt og lekre detaljer som flettemønster kan genseren enkelt kombineres med jeans, skinnbukse eller et lekkert skjørt.

Genseren skal også være i jordfargene brun, grønn, burgunder og beige, men om du liker litt ekstra farger er trenden med sterke farger i alle varianter også tilbake for fullt. Spesielt rosa, gult og blått står sterkt denne sesongen.

Foto: Høyer

En strikkegenser i deilige jordtoner er noe alle burde ha i klesskapet. Strikkegenseren er lett å style og passer til en rekke ulike anledninger. I tillegg er jordfarger sentrale i høstens motebilde.

Foto: Ellos

I tillegg til strikkegensere i jordfarger er gensere i sterke farger sentrale i høstens motebilde. Om du tør å gå for farger er det rosa, blått og burgunder som oftest går igjen hos flere motehus.

Foto: NA-KD

Et plagg som har tatt motebildet med storm dette året er korte cardigans. Plagget er lett, behagelig og klassisk samtidig som du enkelt holder varmen.

Foto: Nelly

En cardigan er både et praktisk plagg, men kan også piffe opp et ellers kjedelig antrekk. Kombiner jakken med en jeans og en t-skjorte, og ta antrekket til et nytt nivå.

Foto: Høyer

Høyhalsede gensere er en gjenganger hver høst og vinter, og denne sesongen er intet unntak. Kryp inn i en deilig høyhalset genser med glidelås og hold varmen når temperaturen faller ute.

Foto: Wakakuu

Cashmere er av den beste kvaliteten du kan få tak i når det kommer til ull. Ullen stammer fra fibre som vokser som underpels hos noen type geiter som lever i store høyder i verdens kaldeste regioner. En genser laget av cashmere er myk, varm og slitesterk, og vil holde seg fin gjennom mange sesonger.

Foto: & Other Stories

Som tidligere nevnt er høyhalsede gensere alltid en klassiker på høsten, men denne sesongen skal halsen være litt lavere – en såkalt «mock neck». I stedet for å nå deg helt opp til haka vil stopper en mock neck-genser stoppe midt på halsen.

Foto: Nelly

Den 70-tallsinspirerte strikkevesten er tilbake i motebildet. Med sine myke materialer i strikket mønster har strikkevesten blitt svært populær. Plagget er et perfekt plagg i mellomsesongen som holder deg god og varm. Kombiner vesten med en t-skjorte eller en skjorte for en trendy look..

