Skalljakker er virkelig et av de mest anvendelige plaggene i en nordisk garderobe. Her har vi funnet frem til skalljakkene som leverer aller best på vannsøyle, slitestyrke, design og ikke minst pris.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Har du en god skalljakke i garderoben, kan du komme deg ut i nesten all slags vær uten å bli kald eller våt. Med en ekstra dunjakke eller tykk ullgenser under, kan skalljakkene brukes selv på kalde vinterdager.

Det er spesielt tre ting du skal se etter når du skal kjøpe en skalljakke:

Hvor mange lag har jakka?

En jakke med 3-lagskvalitet vil isolere mer enn en jakke med 2-lagskvalitet.

Hva er vannsøylen?

Jo høyere vannsøyle, jo kraftigere regnvær tåler jakka. Vil du sørge for at du holder deg tørr, bør du gå for jakker med vannsøyle over 10.000 mm.

Har den ventileringsmuligheter?

Jakka bør ha åpninger, for eksempel under ermene eller i sidene. Dette for at du skal kunne lufte ut når du blir varm uten at du må ta av deg hele jakka.

Basert på disse kriteriene har vi funnet frem til fem skalljakker til dame i ulike prisklasser slik at du kan finne den turjakka som passer deg best:

Keb Eco Shell Jacket fra Fjällräven er en 3-lags skalljakke i elastisk Eco-Shell med hele 30.000 mm vannsøyle. Eco-Shell er et vanntett, pustende og bærekraftig hardshell-stoff som er behandlet med fluorkarbonfri impregnering. Jakka har et minimalistisk design med fast hette, lett tilgjengelig brystlommer og ventilasjonsåpninger i sidene.

Snittet er omhyggelig gjennomarbeidet for å gi en perfekt passform og bevegelsesfrihet. Den velsittende hetten har plass til en hjelm, og den kan justeres for å gi god beskyttelse uten å begrense synsfeltet eller hindre hodets bevegelighet.

Jakkeåpningen har en toveis vanntett glidelås med beskyttelsesklaff på innsiden, som er enkel å åpne for ventilasjon i begge ender.

Du får Fjällräven Keb Eco Shell Jacket i flere farger. Sjekk utvalget hos Jakt & Friluft her.

Her får du definitivt mest jakke for pengene! Stormberg Uvdal 3-i-1 er satt sammen av to jakker, og man kan velge å bruke dem hver for seg eller koble sammen til ett plagg med topp isolasjon og værbeskyttelse. Innerjakka av 100% resirkulert polyester kobles lett til ytterjakka med glidelås og hemper.

Jakka fra Stormberg har en vannsøyle på 12.000 mm, tapede sømmer og dobbel stormklaff. Designet er minimalistisk og jakka har en nydelig rosa farge.

Uvdal 3-i-1 jakke får du kjøpt hos Stormberg her.

Cecilie 3L Jacket fra Bergans er laget i 3-lags Dermizax®NX-materiale med 15 % plantebasert Ecodear®-polyester. Med en vannsøyle på minimum 20.000 mm holder jakka deg tørr. Den har ventilasjonsglidelåser under ermene og 2-veis glidelås i front.

Jakka er designet i samarbeid med eventyrer Cecilie Skog og har flere smarte funksjoner som kommer godt med på tur. Romslige napoleonslommer foran gir enkel tilgang til småting og snacks når du er i farta. Den hjelmtilpassede hetten med avstivet brem gir god beskyttelse mot vær og vind. Denne jakka har med andre ord alt du trenger og er bestselgeren av alle skalljakkene hos Get Inspired.

Bergans Cecilie 3L Jacket får du i flere ulike farger hos Get Inspired her.

Skauen Anorak fra Amundsen Sports har et slitesterkt 3-lags skall laget av organisk bomullsblanding med lycra for fleksibilitet. En elektrospunnet bomull gir enestående pusteevne uten å gå på kompromiss med vanntettheten. Jakka har en vannsøyle på 7000 mm. Anoraken er designet for å være slitesterk og allsidig, og har ventilasjonsglidelåser i sidene.

Skauen Anorak fra Amundsen Sports fås i tre ulike farger hos Anton Sport her.

En slitesterk 3-lags skalljakke med Helly Hansens nye LIFA INFINITY™-teknologi. Dette er den første turjakka i dette bærekraftige materialet, som med sine utmerkede vanntette og pustende egenskaper holder deg beskyttet og komfortabel i all slags vær. Skalljakka har ventilasjon under ermene og justerbare stropper på innsiden av livet som sørger for at du holder på varmen når det begynner å blåse.

Verglas Infinity Shell Jacket ble brukt av kjendisene i «71 grader nord» våren 2021.

Du får skalljakka i flere ulike farger hos Helly Hansen her.

