Du trenger ikke legge vekk løpingen selv om veiene blir glattere og snøen faller. Med rett løpesko eller piggsko kan du holde formen gjennom hele vinteren.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mange vegrer seg for å jogge utendørs når høstkulden kommer. Veiene blir glatte av regn, løv og etter hvert snø og is, og i marka er det ofte mye vann og søle. Heldigvis finnes det løsninger. Det skal nemlig ikke mer til enn å bytte ut de vanlige løpeskoene med et par som har sikrere grep i sålen og som tåler kulde og vann bedre. I tillegg kan det være lurt å gå over til tynne ullsokker i joggeskoene etter hvert som det blir kaldere.

Vi har funnet frem noen av de beste nyhetene innen løpesko og piggsko til høst og vinter. Dette er modellene som kan gjøre det enklere for deg å komme deg ut på løpetur:

Skal du løpe på asfalt bør du går for sko med mye demping. Gore-Tex holder skoene tørre i vått høstvær. Klikk på bildet for å se utvalget hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Ønsker du å fortsette å jogge på asfalt også utover høsten, bør du gå for en god mengdesko. Samtidig må du huske å velge sko med Gore-Tex. Disse tåler mer vind og vann, og de vil holde deg tørr mens du løper på våt asfalt, i regn eller gjennom vått løv.

Ikke glem å impregnere skoene før du tar dem i bruk slik at de blir mer vannavstøtende.

Løpesko til høst og vinter Asics Gel-Cumulus 23 GTX GEL™- og FLYTEFOAM™-teknologi gir super demping, og GoreTex-membran gjør skoene vanntette. Kjøp her 1099 kr Get Inspired

Løpesko til høst og vinter Hoka Challenger ATR 6 GTX Skoen er laget for å være myk på asfalt og kommer med GORE-TEX membran rundt skoen, som gjør den helt vanntett. Kjøp her 1999 kr Milslukern

Løpesko til høst og vinter On Cloudflyer WP En sko som er vind og vanntett. Denne gir deg god demping og tåler mer belastning. Kjøp her 2199 kr Milrab

Løpesko til høst og vinter Hoka Clifton 8 En favoritt blant nordmenn som er laget for lange joggeturer på harde underlag. Passer også godt som hverdagssko Kjøp her 1799 kr Anton Sport

Du finner et stort utvalg mengdesko hos:

Gjørmete stier er et velkjent syn i marka på høsten og det krever mer av løpeskoene dine. Klikk på bildet for å se utvalget av terrengsko hos Milslukern. Foto: Milslukern

Liker du best å løpe i marka, anbefaler vi deg på det sterkeste å gå for en terrengløpesko. Terrengsko blir ofte laget med fokus på gripeevne og beskyttelse, og har mindre demping enn mengdesko. Dette fordi løping i terreng krever bedre stabilitet sammenlignet med løping på asfalt.

I tillegg er materialet i terrengsko laget for å tåle at man løper på røtter, steiner og alt annet skogen tilbyr av hindringer. Terrengsko bør selvfølgelig også impregneres før bruk for å sikre best mulig beskyttelse mot vann og enklere vask etter en løpetur i søla.

Løpesko til høst og vinter The North Face Vectiv Infinite Futurlight En vanntett og utrolig slitesterk terrengløp-sko. Kjøp her 1999 kr Milslukern

Løpesko til høst og vinter Hoka Speedgoat 4 En komfortabel og stabil løpesko som leverer i terrenget. Kjøp her 1999 kr Anton Sport

Løpesko til høst og vinter Salomon Wildcross 2 GTX En vanntett terrengsko som er laget for å holde deg komfortabel når du løper i høy hastighet på gjørmete stier. Kjøp her 1700 kr Anton Sport

Løpesko til høst og vinter On Cloudultra Skoen har en yttersåle med lukket kanalkonstruksjon, mens Missiongrip ™ gir trekkraften du trenger for å mestre ulendt terreng. Kjøp her 2199 kr Milrab

Løpesko til høst og vinter Dynafit Alpine Testvinner hos TEK.no! En fantastisk terrengløpesko med lav vekt og svært god respons. Kjøp her 1899 kr VPG.no

Sjekk utvalget av terrengløpesko hos:

Når snø og is legger seg på veiene, uansett om det er på asfalt eller i marka, er det lite annet som holder deg trygt på beina enn piggsko. Dersom du ikke ønsker å investere i et par piggsko, kan du heller kjøpe et par gode løpebrodder til joggeskoene du allerede eier.

Løpesko til høst og vinter Icebug NewRun BUGrip Skoen er utviklet for høy komfort og godt grep under løp i lave temperaturer, slik at løpesesongen på asfalt kan vare enda lenger. Kjøp her 1899 kr Anton Sport

Løpesko til høst og vinter Icebug NewRun BUGrip® GTX BUGrip®-sålen er designet for å gi god demping og optimalt grep på alle utendørsunderlag. Kjøp her 2199 kr Anton Sport

Piggsko får du kjøpt hos blant annet Anton Sport og Milrab.

Løpesko til høst og vinter Black Diamond Distance Spike Traction Lette brodder laget spesifikt til løping og terrengløping Kjøp her 999 kr VPG.no