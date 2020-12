Bordekking og bordpynt: Lag vakre jule- og nyttårsbord

Med vakker bordpynt du lager selv, skal det ikke mye til å virkelig få festbordet til å skinne.

Oppdekkingen er nesten like viktig som maten når det kommer til å lage gode rammer rundt et festmåltid. Her skal du få inspirasjon til bordpynt som både passer jul og nyttår.

Flettestjerner på fot, malte kanelstenger og kongler

Dekk bordet til jul eller nyttår. Varier fargene for å tilpasse festen.

I dette eksemplet er det gått for hvitt i dekorasjonene. Men du kan selvsagt variere fargene for å passe akkurat ditt bord! Stjernene og glitteret gjør at disse dekorasjonene både gjør seg til både julebord og nyttårsfest.



Slik går du frem:

Mal lysestakene av tre med hvit hobbymaling. Denne brukes også på tuppene på konglene. La lysestakene tørke. På konglene drysses transparent glitter i den våte malingen.

Smør kanelstenger og anisstjerner på utvalgte steder med lim, og dryss på litt glitter. Flett stjernene etter instruksjonen du finner på baksiden av emballasjen . Stikk en metallstang fast i hver stjerne, og sett den på fot.

Juleoppdekking med bordpynt i svart og sølv

Stilrent jule- eller nyttårsbord i svart og sølv. Pynt er svartmalte trestjerner og trær, og dryss av stjerner stanset ut av sølvfolie. Servietter er rullet og pyntet med bordløper, glitterfolie, bånd og tavleklistremerker med tekst.

Slik går du frem:

Mal treemnene med hobbymaling og la tørke. Til dekkeserviett klippes et ovalt stykke av bordløperen. Serviett rulles og pyntes med et belte av bordløperen og glitterfolie. Knyt rundt og fest en sticker til tekst du skriver på med tavletusj. Stans ut stjerner av glitterfolie.