Tips til juleverksted: Oppskrifter på julepynt du kan lage selv

De klassiske julebukkene kan du fint lage selv. Hva med å starte med disse små til juletreet?

Slik lager du julebukk av halm:

Legg halmstråene i vann i ca. 4 timer. Ta 21 strå og knyt de sammen to steder midt på til kropp. Ta 3 strå fra den ene enden og flett en hale. Lukk flettingen med tråd.

Lag to bakben under halen ved å dele de resterende halmstråene i to bunter med 9 halmstrå i hver. Knyt sammen nedenfor, så benene blir ca. 4,5 cm lange. Klipp av resten. Lag to forben ved å samle to bunter halmstrå med 6 strå i hver. Knyt toppen og under, og klipp av.

Lag bukkens hals ved å knyte de resterende halmstråene sammen som vist på bildet. Klipp 2 x 3 stk. halmstrå til horn. Flett hvert horn for seg selv og avslutt med tråd. Knyt hornene sammen i bunnen.

Knyt hornene sammen med hodet over i den eksisterende knytingen. Klipp halmen litt. Knyt rundt mulen og tving hodet ned ved å knyte tråden fast rundt halsen. Knyt en tråd fast rundt et strå til oppheng.

Søte filtnisser med nesa som stikker ut under lua

Artige filtnisser med lange bein og tresko passer perfekt til å sitte i vinduskarmen eller på en hylle i jula. Nissene er klippet av filt som er dekorert med broderier. Skjegg er laget av råsilke, nesen er en treperle, og de lange beina med strømper og leggvarmere er laget av tubestrikk montert på malte tresko.

Slik lager du filtnissen:

Print mønsterarket til ideen som ligger som en egen pdf-fil her, med mønster til nissen. Tegn opp luen på rød filt og kroppen på grå filt. Klipp ut. Klipp frynser på luen. Broder en iskrystall med hvitt bomullsgarn på midten av luen.

Brett luen sammen og sy med knapphullssting. OBS! Ikke sy åpningen. Broder en rad med iskrystaller på de to grå filtstykkene som blir kroppen. Sy de grå filtstykkene sammen med knapphullsting i kantene – ikke nederst.

Det grå filtstykket som blir bunnen sys fast til det ene av de to sammensydde filtstykkene. Fyll kroppen med dukkefyll. Strømpene/beina klippes til av tubestrikk. Klipp to stykker av rød tubestrikk à 17 cm. Knyt hvert bein i den ene enden og fyll dem med plasthagl. OBS! Beina skal kunne dingle, så de skal ikke fylles for mye.

Fest beina på kroppen med nåler der bunnen enda ikke er sydd sammen. Sy beina fast med bunnen, men la et lite stykke stå åpent til ekstra fyll. Fyll kroppen med plasthagl før den lukkes med knapphullssting. Leggvarmere klippes av stripete tubestrikk. Klipp to stykker à 7 cm. Bøy kanten inn øverst, trekk dem på de lange, røde strømpebeina og sy leggvarmerne sammen.

Treskoene males med rød Plus Color Hobbymaling. Lim treskoene fast til beina med en limpistol. Lag skjegget av topper med silke som rives av så spissene ser delte og naturlige ut. I den andre enden samles silken til en bunt som klippes jevn og sys sammen – flere ganger fram og tilbake.

Sy skjeggbunten fast til filtkroppen med nål og tråd. OBS! Sørg for å plassere skjegget så luen dekker sømmen. Sy også en treperle fast til nese. Knyt hvitt bomullsgarn rundt de tre stedene med frynser på luen.

Klikk på bildet for å gå til Viking Alpaca Bris.

Liker du stilren julepynt i lune materialer? Da er disse julekulene fine å lage både til deg selv og som hyggelige julegaver å gi bort. Dette strikkeprosjektet tar kun noen minutter å gjennomføre, og passer fint til både nybegynnere og viderekomne som liker å strikke. Vi har brukt et mykt garn i alpakka, og kan anbefale Viking Alpaca Bris. Bruk pinne 8-9. Du kan bruke så tykt eller tynt garn du vil. Jo tjukkere garn, jo større kuler.

Slik går du frem når du skal strikke julekuler:

Legg opp 6 masker på tykke pinner (vi har brukt garn som passer til pinne 9). Strikk første pinne vrang. Strikk neste pinne rett, og øk ved å strikke to masker i hver av maskene. Du har nå 12 masker på pinnen. Strikk vrang tilbake.

Ny økning: Strikk en maske rett, deretter to masker i neste maske. Gjenta ut pinnen. Du har nå 18 masker på pinnen. Strikk vrang tilbake. Siste økning: Strikk to masker rett. Strikk så to masker i neste maske. Gjenta ut pinnen. Du har nå 24 masker på pinnen. Strikk 3 pinner fram og tilbake. Strikk vrang på vranga og rett på retta.

Felling: Strikk to masker rett. Strikk de neste to maskene rett sammen. Gjenta ut pinnen. Du har nå 18 masker på pinnen. Strikk vrang tilbake. Felling: Strikk en maske rett, strikk så de neste to maskene rett sammen. Gjenta ut pinnen. Du har nå 12 masker på pinnen. Strikk vrang tilbake. Siste felling: Strikk to og to masker rett sammen. Du har nå 6 masker på pinnen. Fell av fra vranga.

Sy sammen kula på vrangen. La det være igjen et hull stort nok til å fylle kula. Vreng kula, og fyll med vatt eller en oppklippet klut. Sy igjen hullet og lag en løkke til oppheng.

Se video med instruksjoner her:

Decoupage er en teknikk der man tar tynt papir, og fester det til gjenstander man vil pynte med decoupagelim. Decoupagelim både fester og forsegler med en lakkert overflate. Teknikken er perfekt til disse julekulene.

Dette trenger du (trykk på lenken for å gå til produktet): Julekuler i hvit perlemor

Decoupagepapir

Decoupagelim/lakk

Slik lager du julekuler med decoupage:

Klipp et stykke på ca. 19,5 x 10 cm. Klipp tagger i en lengde på ca. 3 cm på begge langsidene. (OBS! Tagger lages så papiret kan legges jevnt rundt kulen). På den langsiden man ønsker nærmest opphengskragen på kulen, klippes det ytterste av taggene av. Smør kulen inn i et belte av decoupagelakk med pensel, og fest papiret i dette.

Ha på decoupagelakk på resten av kulen øverst. Bøy papirtaggene i jevn fordeling inntil kulens krave med penselen. Gjenta i den andre enden, og la kulen tørke. Pensle hele kulen med decoupagelakk til slutt. La tørke.

Rapsvokslys støpt i sylteglass

La julestemningen spre seg med lukten fra disse vakre lysene. Disse støper du selv i små syltetøyglass dekorert med tørkede appelsinskiver, kanelstenger og naturhamp.

Slik lager du rapsvokslys i sylteglass:



Plasser rapsvoksen i en balje og hakk den i mindre stykker. Det skal brukes dobbelt så mye voks som den ønskede beholderen. Smelt voksen over et vannbad ved middels varme. Rapsvoksens smeltepunkt er 54-57°C. Dypp bunnen av en veke i den smeltede voksen og plasser den i bunnen av et syltetøyglass. Hold veken på plass med en klesklype.

Tøm den smeltede voksen i sylteglasset. Voksen herder etter ca. 1,5-2 timer, alt etter rommets temperatur og størrelse på beholderen. Pynt syltetøyglasset med tørkede appelsinskiver og kanelstenger ved å knyte det rundt med naturhamp.