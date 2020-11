10 hjemmelagde julegaver: Oppskrift og steg for steg

Artikkelen inneholder annonselenker

1. Skåler av betong

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Disse vakre skålene kalles ofte for drageegg. Her skal det vanskelig gjøres å begå feil underveis ettersom det jo er det litt uperfekte som nettopp gjør skålene så vakre. Her anbefaler vi å bruke hobbybetong, da dette er enklest å bruke i prosjekter som dette. Innsiden er malt i metallisk maling Art Metal.

Du trenger (klikk på lenken for å gå til produktet):

Slik lager du skåler av betong:

Mål opp 60 gram vann i en skål med kjøkkenvekt. Mål opp 400 gram støpemasse i samme skål. Rør vannet og støpemassen godt sammen.

Fordel blandingen utover den øverste delen av en oppblåst ballong. La tørke cirka et døgn. Punkter og fjern ballongen. Skallet, som nå er støpt, børstes fritt for støv. Mal skallet/skålen på innsiden med Art Metal maling. La tørke.

Klikk her for å gå til oppskriften.

Nyttige og fine oppvaskkluter som du strikker kjapt og som gjør seg fint på kjøkkenbenken. Kjøkkenklutene er midt i blinken som smågaver til venner og kjente. Det følger med flere ulike mønstre til klutene, så her går man ikke lei. Bruk pinne 4 (rundpinne anbefales), og garnet Viking Vår. Garnet er i 100 prosent bomull og kan vaskes på 60 grader.

Her finner du garn og oppskrift til oppvasklutene.

3. Telysholder av selvherdende leire

Stilige hjemmelagde te-lysholdere i selvherdende leire.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Selvherdende modelleringsleire trenger ikke stekes, men blir hard av seg selv etter 1-2 døgns tørking. Derfor kan den enkelt formes rundt ting som ellers ikke ville tålt en runde i ovnen. Selvherdende leire kommer i flere ulike farger.

Her får du kjøpt selvherdende modelleringsleire.

Slik lager du telysholder av selvherdende leire:

5-pakning med utstikkere i ulike størrelser. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Rull ut selvherdende leire og stikk ut bunnen med en rund utstikkerform i passende størrelse.

Her finner du utsikkerformer i ulike størrelser.

Regn ut telysholderens omkrets for å lage ytterside. Gjør dette ved å gange bunnens diameter (her 6 centimeter) med pi (3,14). Regnestykket er i dette tilfelle 6 x 3,14 = 19 centimeter. Legg til et par centimeter ekstra som skal overlappe hverandre for å samle lanternen rundt bunnen. Rull leiren flat og skjær bunn og sider til et rektangel, som er cirka 21 centimeter lang. Høyden kan varieres.

Utstikkere i tre ulike størrelser. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Bruk en liten utstikker med preg til å lage hull i lanternens side som vist på bildet.

Her finner du små utstikkere.

Klem lanternens ytterside rundt bunnen og overlapp endene. Husk å klemme godt inn mot bunnen.

Tips: Hvis noe av leiren overlapper med hull, kan utstikkeren med preg lage hullene gjennom begge lag.

La leiren tørke til den har sluppet all fuktighet. For sikker bruk, ha gjerne et LED-telys i lanternen du har laget.

LED-telys som tennes og slukkes når du blåser på det, kan du kjøpe her.

Klikk på bildet for å gå til oppskriften.

Lys opp ved vasken med disse fargerike vaskesvampene. Svampene hekles i garnet Creative Bubble fra Ricco design. Garnet er såpass grovt at det fungerer godt til skrubbing.

Her kjøper du garn og oppskrift til vaskesvampene.

5. Tovede tøfler med sklisikre filtsåler

Klikk på bildet for å gå til oppskriften.

Deilige tøfler strikket i ullgarn på pinne nr. 6 og tovet i vaskemaskinen. Disse holder en venn varm på føttene gjennom hele vinteren. For ekstra holdbarhet setter du på filtsåler med antiskli (Sock-stop).

Strikk først tøflene etter oppskriften du finner her.

Her finner du garnet brukt i oppskriften.

Slik forsterker du tøflene:

Du trenger (klikk på lenken for å gå til produktet):

Tegn rundt foten på papir og klipp ut. Tegn opp sålene med blyant på filten og klipp ut. Fest sålen på tøffelen på begge sider og ender med nål og tråd, så den ikke glir under påsyingen.

Sy på sålen med knapphullssting. Sy med dobbelt garn. Sock-stop holder best hvis det legges på to ganger. Trykk første laget ned i filten, og legg det andre laget oppå. Prøv først på et lite stykke filt for å få fornemmelsen av hvor hardt man skal trykke på flasken. La tøflene tørke minst 24 timer.

Klikk på bildet for å gå til oppskriften.

Med effektgarnet Järbo Curly, kan du strikke et pledd som minner om en sauefell. Garnet er spunnet med løkker som gir en saueullslignende følelse.

Garnet passer perfekt til hjeminnredning og effektfulle detaljer på plagg der du vil ha en trendy pelslook.

Her finner du oppskrift og garn til sauefell-pledd.

7. Dekorer knagger av terrakotta

Lag lekre knagger eller dørknotter ved å dekorere terrakottaknagger med maling og tusj til glass og porselen. Bruk mønstrene du finner her som sjablonger til knaggene.

Du trenger (trykk på lenken for å gå til produktet):

Slik går du fram for å dekorere knaggene:

Print sjablongarket som finnes som en egen pdf-fil til denne ideen. Klipp ut og strek opp med en blyant på knaggen.

TIPS! Alternativt legges printet med motivet ned mot knaggen, og det skraveres med blyant så motivets kontur overføres på knaggen (som ved bruk av blåpapir). Tegn opp omrisset/konturen med en svart glass- og porselenstusj beregnet på konturtegning. Fargelegg motivet med samme tusjen.

Fikser fargen i 90 minutter i vanlig ovn på 160°C. (Veiledning til dette finnes også på tusjen). Lakker knaggen med decoupagelakk til glass- og porselen. Fikser lakken 30 minutter i vanlig ovn ved 160°C.

Malt knagg: Mal hele knaggen med A-Color Glassmaling to ganger. La tørke mellom hvert lag. Lakker med decoupagelakk og fikser i ovnen på samme måte som beskrevet over.

8. Høy flettekurv med fast bunn

Disse vakre, høye kurvene er laget av pinner stukket i hull i omkretsen av en treskive. Deretter er det flettet med papirgarn og maissnor mellom pinnene. Dette er enkelt å få til, men gavemottakeren vil knapt tro du har laget den selv.

Du trenger (trykk på lenken for å gå til produktet):

Slik fletter du kurv:

Det er brukt pinner på 30 cm til den høyeste kurven. Til den lille brukes pinner på 20 cm. Forkort med listesaks. Stikk pinnene i hullene på treskiven/bunnen. Vær nøye med å skru hver pinne helt fast i treskiven.

Mal 1/3 opp på hver pinne, treskiven og kanten på treskiven med hobbymaling. Flett første del av kurven fra bunnen med paper-yarn. Legg garnet dobbelt, knyt en knute i enden, vri det litt og fest det rundt en pinne som vist. Flett garnet vekselsvis utenfor og innenfor hver pinne som vist.

Snurr garnet underveis, så tykkelsen blir som på maissnoren som senere erstatter garnet. Avslutt flettingen med en knute rundt en pinne når det malte området på kurven er dekket. Stikk enden på den kraftige maissnoren ned i hullet ved flettingen på en tilfeldig pinne - og flett videre.

Stram litt hver gang maissnoren føres utenfor en pinne. Gjør flettingen tettere ved å banke forsiktig med en hammer øverst mellom hver pinne. Klipp maissnoren av i den viste lengden på toppen. Fest denne i flettingen til høyre for nærmeste pinne. OBS! Her kan det være trangt, og et verktøy kan være til hjelp. Spiss en løs pinne – eventuelt med en blyantspisser.

Flettet «krage» øverst: Klipp 9 stk. maissnører på 25-30 cm (avhengig av liten eller stor kurv). Stikk disse ned i flettingen til høyre for hver pinne rundt hele veien. Bruk evt. hjelpeverktøyet fra forrige trinn hvis det er trangt. Flett hver maissnor bak den neste maissnoren i rekken rundt hele veien så det dannes buer. Siste maissnoren festes ved bunnen av den føste. Stikk hver maissnor under annenhver bue hele veien rundt. Stram til.

Fra innvendig side tas hver maissnor ut og stikkes inn igjen for hver 3. bue. Stram til. Stram arbeidet og klipp til endene til ca. 2-3 cm. Stikk disse fast rundt kanten og fest evt. mer med lim.

Klikk på bildet for å gå til garnet.

Denne kurven er heklet av et helt nøste kjempegarn og heklenål nr. 35. Ønskes en høyere kurv brukes samme oppskrift, men det brukes to nøster garn.

Her finner du gratis hekleoppskrift til brødkurven.

Du trenger(trykk på lenken for å gå til produktet):

10. Kommode pyntet med selvklebende folie

Klikk på bildet for å gå til produktet.

En liten kommode malt med hobbymaling og pyntet med selvklebende folie på skuffene er den perfekte oppbevaring og pynt for skrivebordet.

Det enkleste er å ta utgangspunkt i en ubehandlet kommode i tre. Da slipper du å pusse ned overflaten før du begynner å dekorere.

Den lille kommoden som er brukt i eksempelet over, kan du kjøpe her.

Du kan selvsagt bruke samme fremgangsmåte på andre og større kommoder.

Slik går du frem:

Mal kommodens flater og kanter med hobbymaling.

Et stort utvalg farger av hobbymaling finner du her.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Legg skuffene med fronten på den selvklebende folien, tegn opp omrisset og klipp det ut.

Sett den selvklebende folien på fronten på skuffene.

OBS! Pass på at det ikke er noe smuss eller støv på skuffefronten før du klistrer på folien. Stryk godt over med hånden til slutt, slik at du får ut eventuelle luftbobler.

Her finner du lekker dekorplast/selvklebende folie.