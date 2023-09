Martin Kolbergs timing er skrekkelig

«Valgresultatet er et historisk nederlag for Arbeiderpartiet. Framgangen til den samlede høyresiden, i størrelse og i bredde, har bragt oss inn i en krise.

At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen».

Det skriver Arbeiderpartiets grand old man Martin Kolberg (74), tidligere partisekretær med tre perioder på stortinget, en av dem som mektig leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kolberg – hvis konkrete poeng er «at SV må inn i regjeringen nå» – går dermed i rette med Arbeiderpartiets eget narrativ, der det er vegring mot å beskrive valgresultatet og den lave oppslutningen om partiet som krise.

Jonas Gahr Støre uttalte etter valget om at det tross alt gikk bedre enn fryktet i kommunevalget, etter målinger på nedre del av tentallet. Sluttsummen ble 21,6 prosent, det dårligste resultatet i et kommunevalg siden 1925, da partiet endte på 19,1 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Isolert sett et vellykket utspill. For ham. Ikke for Arbeiderpartiet.

Martin Kolbergs utfall mot eget parti på NRK Ytring fredag er muligens på sin plass. Men for å si det med Martin Ødegaard – da han gikk ut mot Ada Hegerberg som i et stort intervju med Josimar hadde kommet med harde utfall mot Norges Fotballforbund rett før VM i 2019:

«Timingen er skrekkelig».

For nå handlet jo alt om Finnes-saken. At Erna Solbergs lederposisjon er i spill, og at Høyre er i krise. Dagen etter at Solberg har gjennomført tidenes mediemaraton og på imponerende vis greid vende en del av fordømmelsen av henne til sympati, har Høyre fått et skjørt momentum. Plutselig finnes det vilje til å avvente situasjonen. Kravet om at Solberg må gå umiddelbart er svekket, men presset er langt fra over.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da tar Kolberg til pennen. Da tenker han at det er lurt å flytte fokus vekk fra Høyre og over til krisen i Arbeiderpartiet. Det er så man hører frokostchampagnen sprette i Høyres hus. Den gamle kjempen Kolberg, et tyngdepunkt til venstre i Arbeiderpartiet, presenterer seg som Høyres redningsmann.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det mulig?

Kolbergs utspill går i loop på NRK, saken er fanget opp i alle landets store medier. Sp og SV må på banen. Isolert sett et vellykket utspill. For ham. Ikke for Arbeiderpartiet.

For nå hadde Arbeiderpartiet mulighet til å gjøre det Høyre gjorde gjennom hele valgkampen: sitte stille i båten og kapitalisere på konkurrentens skandaler.

Hvem trenger fiender når man har venner som Martin Kolberg?

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).