Sånne øyne som du får når du har grått en del. Lett hovne, litt mørke. Slike øyne møtte Høyre-leder Erna Solberg norske medier med torsdag.

Hun virker sliten, men er likevel tydelig på én ting: Hun fortsetter så lenge hun har tillit i Høyre.

Det er et greit budskap. Erna Solberg er ikke statsminister eller sitter i Stortingets presidentskap eller leder noen stortingskomite. Hun behøver kun tillit i eget parti. Det er flaks for henne. Hadde hun sittet som statsminister når Finnes-saken sprakk, hadde hun vært ferdig i regjering.

Bare én annen ting enn sviktende tillit i Høyre kan endre Ernas vilje til å stå i dette, nemlig at Økokrim tar ut siktelse mot henne. En beslutning fra Økokrim om å gå i gang med etterforskning i Finnes-saken og hennes rolle, virker hun å være forholdsvis klar til å kjempe seg igjennom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ligger veldig mye kjærlighet i svaret Erna ga om ekteskapet.

Så langt var møtene med pressen torsdag vellykket for Erna Solberg.

På noen områder vakler fortellingen:

Erna Solberg er nå tydelig på at hun har ansvar. Men hun tar ikke ansvar på noen måte. Det er en vanskelig fortelling å knytte troverdighet til.

Erna Solberg sier hun ikke har gitt Sindre Finnes innsideinformasjon. Men hun åpner for at han kan ha plukket opp slik informasjon mens de hadde hjemmekontor i statsministerboligen. Hvordan da? Sto han å lyttet utenfor døren til Ernas kontor?

Erna Solberg sier hun vil bli sittende, og – om hun fortsetter å ha tillit – dermed vil være Høyres statsministerkandidat i 2025. Men hun vil ikke svare på om Finnes i så tilfelle vil flytte inn med henne i statsministerboligen igjen. Hvorfor svarer hun det? Er det en referanse til at ekteskapet kan bli oppløst? Eller tenker hun seg at hun skal bo der alene, og mannen et annet sted? Det siste er en litt merkelig ordning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solberg kjemper ikke bare for sitt politiske liv. Hun kjemper også for ekteskapet.

Partilederen sier til NRK at hun har brukt noen dager med Sindre for å «finne fotfeste». «Tiden vil vise om vi klarer å bygge opp et godt samliv framover», forteller hun.

Dette er Finnes-saken Fredag formiddag fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), sa Solberg under pressekonferansen. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Totalt har Finnes hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden. Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort. Søndag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer. Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger. Flere eksperter har gått ut og sagt at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes. Økokrim vil vurdere om det er grunnlag for videre etterforskning i saken. Aksjekjøpene til Fines inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående habilitetssak. Tirsdag la Høyre frem sin tidslinje i Finnes-saken Kilder: NTB, NRK, ABC Nyheter med flere

Problemet er at politikeren og kona trolig ikke kan overleve begge to.

Og Erna er tydeligere når det gjelder sin politiske ambisjon enn sin ekteskapelige, selv om det ligger veldig mye kjærlighet i svaret hun ga NRK på spørsmål om hva som vil skje med ekteskapet: «Jeg tror alle skjønner at det både har vært en vanskelig tid for Sindre og en vanskelig tid for meg. Og så har jeg skjønt at det har vært vanskelig for Sindre lenge – fordi han har båret på noe som har vært krevende å holde skjult».

Flere kommentatorer, inkludert undertegnede, hadde forventet et annet utfall denne uka enn at Solberg vil fortsette som før både privat og politisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det er vanskelig å ikke innrømme henne et poeng når hun sier at «utgangspunktet mitt er at man skal aldri fatte avgjørelser i veldig vanskelige situasjoner».

Roen, gjennom smerten, som Erna Solberg viste under intervjuene hun ga torsdag, er imponerende. Man aner et stemningsskifte allerede.

Selv om saken er så alvorlig at det ville felt omtrent hvem som helt andre på et øyeblikk.

Selv om det på et menneskelig nivå er så dramatisk at de aller færreste nok uansett ville orket å stå i det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om uvissheten rundt fremtiden, privat og profesjonelt, er større enn de fleste av oss kan forstille seg.

Selv om fallet fra valgvinner og aspirerende landsmoder til naiv og nonchalant og kanskje uhederlig ynkelighet er helt ferskt og fortsatt må smerte i hele kroppen.

Det er så man tenker: Hvis hun overlerver dette, så har hun faen meg fortjent det.

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).