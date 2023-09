Sp-topp: Tror ikke et regjeringssamarbeid med SV vil bringe velgerne tilbake

– Velgerne gikk til høyre ved dette valget. Jeg har vanskelig for å se at et regjeringssamarbeid som trekkes mot venstre, skulle bringe disse velgerne tilbake, sier Marit Arnstad til NTB.

I et debattinnlegg publisert hos NRK fredag morgen ber Ap-nestor Martin Kolberg Arbeiderpartiet om å invitere SV inn i regjeringen, etter at høyresiden vant kommunevalget.

«I møte med en så sterk høyreside – med et sterkt og selvsikkert Fremskrittsparti – som vi nå ser konturene av – håper jeg at mine venner i Senterpartiet ikke vil stille seg i veien for en flertallsregjering hvor SV er med.» skriver Kolberg.

På spørsmål om Sp er åpne for at SV kan gå inn i regjering før stortingsvalget i 2025, svarer Arnstad:

– Sp gikk til valg på et regjeringssamarbeid med Sp og Ap. SV på sin side valgte å forlate Hurdalsforhandlingene. Sp er godt fornøyd med dagens regjeringskonstellasjon.

Hun sier at hun opplever SV som et konstruktivt parti som Sp over tid har samarbeidet godt med i Stortinget.

– Sp har et godt og avklart forhold til SV. Vi er to partier med sammenfall i en del synspunkter, men vi står også ganske langt fra hverandre i en del spørsmål, sier Arnstad.