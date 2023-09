Erna Solbergs skjebneuke

Fredag fortalte Erna Solberg offentligheten at hun har blitt ført bak lyset av sin egen ektemann, som hadde gått bananas med aksjehanding mens kona var statsminister, og henholdsvis trosset råd, holdt det skjult, og løyet om det etterpå.

Tillitsbruddet er brutalt. Erna gråt foran den fremmøtte pressen på Stortinget fredag formiddag.

Siden har det blitt verre.

For mens Solberg og Finnes har gått i skjul og ikke svart presse – bortsett fra et sitat fra Finnes om at det er vanskelig nå og at han ikke er «i stand til å fungere normalt» – har nye opplysninger økt presset mot Høyre-lederen som har et uttalt mål om å bli statsminister igjen i 2025.

Søndag ble det kjent at Erna Solberg fikk en liste fra avisen E24 med 22 aksjehandler Sindre Finnes hadde gjort.

Senere samme dag avviste Statsministerens kontor (SMK) en ordning som Solberg foreslo fredag, og at hvis hun blir statsminister igjen, så skal SMK sikres fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer.

Mandag kom det frem at Sindre Finnes hadde satset på børsnedgang, dagen før regjeringen Solberg varslet nye corona-innstramminger.

Omtrent samtidig gikk flere eksperter ut og sa at Erna Solberg umulig kan bli statsminister igjen om Solberg ikke skiller seg fra Finnes.

Det er hardt. Erna Solberg og Sindre Finnes har vært gift i 30 år. De har fremstått som et ektepar med stor kjærlighet til hverandre. Hun har i hvert fall vært flink til å uttrykke det.

Skal hun virkelig bråskille seg fra ham fordi hun vil bli statsminister igjen?

Høyre sitter nå med hodet i hendene og håper på et mirakel.

Det er det selvsagt ikke for noen andre enn henne å mene noe om. Det som virker åpenbart er at Erna nå ikke kan ha en kake og spise den også; hun kan ikke få i både pose og sekk. Hun kan ikke både være statsminister og gift med Sindre Finnes, kjent som @HandelsSindre på Twitter/X.

Høyre sitter helt stille i båten. Det kommer ikke så mye som et knyst fra partiet, eller profilerte partistemmer, i retning av kritikk mot lederen. De vet trolig ikke hva de skal mene. Kanskje skjønner de at det går mot et lederbytte. Men Erna Solberg er uvurderlig som leder for det som nå, under hennes ledelse, har blitt Norges største parti. Hun har i løpet av sine åtte år som statsminister vokst til noe som nærmer seg landsmoder-status.

Hvem skal ta over?

Det pekes på nestleder Henrik Asheim (40), en flink fyr som omtrent ingen har et forhold til. Det er kjapt Høyre ned på under 20 prosent igjen.

Derfor sitter partiet nå med hodet i hendene og håper på et mirakel.

Akkurat nå er det vanskelig å se hva det mirakelet skal være. Akkurat nå er det vanskelig å se hvordan Sindre Finnes' kone skal overleve dette politisk.

For nå er presset så stort at det ikke er mulig å ta tiden til hjelp. En avklaring vil komme denne uka. Enten annonserer Erna Solberg at ekteskapet er under oppløsning. Eller så annonserer hun at hun trekker seg, både som partileder og som statsministerkandidat.

Det første er en personlig tragedie. Det siste er et historisk tap for norsk politikk.

