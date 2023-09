Erna Solberg greide ikke holde gråten tilbake under fredagens pressekonferanse. Dette er mer enn en habilitetssak for den tidligere statsministeren. Hun er forrådt av sin aller nærmeste.

Det totale omfanget av ektemannens aksjehandel ble klart for Solberg onsdag, forklarte hun pressen.

«Sindre har ikke vært ærlig med meg, verken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte ham etter at dere begynte å stille spørsmål», sa hun. Fremdeles med den solbergske stoiskheten. Rolig stemme. Klart blikk ut.

«Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap». sa hun. Nå sprakk stemmen.

«Det gjør vondt for meg å være så hard…», fortsatte hun. Så sviktet talen, og det ble stille i noen sekunder.

«... som jeg er mot Sindre i dag».

For hun og Sindre Finnes er gift og har felles økonomi, og «de handlingene han har gjort», har direkte påvirkning på hvordan hun kan utføre sin jobb som politiker.

Stort omfang



Ektemannen foretok 3600 aksjehandler i perioden kona satt som statsminister.

«Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor», sa Solberg.

I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandler om dagen i de 2919 dagene Solberg var statsminister. Kortsiktige aksjekjøp i flere selskaper, akkurat det det var mest prekært at han avsto fra.

Erna Solberg erkjenner at hun i hvert fall var inhabil med hensyn til Norsk Hydro. Sikkert flere.

Solberg-saken minner svært mye om habilitetssaken mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det var mot slutten av valgkampen at det ble avslørt at Huitfeldts ektemann Ola Flem hadde handlet aksjer i flere titalls selskaper mens hun har vært minister. To av kjøpene skjedde kort tid etter at Huitfeldt møtte selskapene. Blant annet i Kongsberg Gruppen. Huitfeldt hadde advart ham mot å kjøpe våpenaksjer, men han hadde gjort det likevel. Akkurat som Solberg, ble også Huitfeldt sveket av sin egen mann. Han har beklaget det. Men tillitsbruddet forblir.

Erna Solberg gjorde klokt i å holde tilbake på kritikken mot utenriksminister Anniken Huitfeldt da det stormet som hardest før valget

Statsviter og politisk ekspert Svein Erik Tuastad Tuastad ved Universitetet i Stavanger understreker overfor til ABC Nyheter at habilitetssaken mot Solberg er svært alvorlig, at den slår beina under kritikken mot statsminister Jonas Gahr Støre om at han har hatt en for slapp habilitetskultur i sin regjering, og at saken har potensiale i seg til å føre til Erna Solbergs avgang som Høyre-leder – og at hun må gi opp drømmen om en ny statsministerperiode.

Likevel sier han:

«Det spiller ikke inn for inntrykket av hennes personlige egenskaper. Alle forstår at det koster personlig. Hun gjennomførte pressekonferansen på en svært god måte. At hun ble emosjonell, var svært troverdig. Det hadde nesten vært mye verre om hun ikke ble det».

Det har Tuastad rett i. Det etterlatte inntrykket etter pressekonferansen er ikke det av en uærlig politiker. Det er av en politiker som også er en kone, et menneske, som har det vondt.

Tok ikke en Listhaug



Erna Solberg gjorde også klokt i å holde tilbake på kritikken mot utenriksminister Anniken Huitfeldt da det stormet som hardest før valget. Riktignok sa hun at det ville bli vanskelig for Huitfeldt å fortsette som utenriksminister om hun ble siktet av Økokrim, men hun fordømte ikke.

Da hun ble spurt om av ABC Nyheter i partilederinervjuet rett før valget om hva som hadde vært årets største politiske tabbe, nevnte hun ikke Huitfeldt:

«Det står jo noen i kø. To statsråder har gått av. Dette er jo ikke dårlige personer, det er embetsutøvelsen som er dårlig. Det er vanskelig å vurdere om det er Trettebergstuen eller Borten Moe som har begått den største politiske tabben i år».

Det var klokt av Erna Solberg å ikke ta en Listhaug, og skyte med mitraljøse mot statsråder som beklaget feil og regelbrudd, da det raste på med habilitetssaker i Støre-regjeringen.

Trolig fryktet hun at ektemannens aksjehandel kunne komme og bite henne i rumpa på et tidspunkt.

Det ble verre. Den kom og stakk henne i hjertet.

For Solberg som politiker handler det nå om å redde livet. Det er det et helt åpent spørsmål om hun greier.

