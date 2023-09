– Det er mulig å bo i hver sin fløy i huset, men slik jeg ser det kan hun ikke være gift med Sindre Finnes og samtidig være statsminister.

Det sier kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter, til ABC Nyheter.

Massiv aksjehandling



Fredag kom det frem at Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Finnes hadde en nettogevinst på aksjehandelen på 1,8 millioner kroner.

Mandag kom det frem opplysninger om at Finnes, i dagene før Erna Solbergs regjering i 2020 varslet nye coronarestriksjoner, satset på børsnedgang.

Solberg har ikke vært tilgjengeligt for pressen etter at en preget Høyre-leder på en pressekonferanse fredag fortalte at ektemannen hadde begått et tillitsbrudd mot henne, og ikke vært ærlig om omfanget av akjehandelen i perioden hun var statsminister. Finnes har bekreftet at han ikke har vært ærlig.

Må velge

Forvalter Jan Petter Sissener kan ikke se mange utveier for Erna Solberg om hun ønsker å bli statsminister igjen i 2025, slik hun har fortalt at hun ønsker.

Forvalter Jan Petter Sissener mener Erna er nødt til å velge. Foto: Sissener.no

– Hun kan hive han på hue og ræva ut. Jeg ser ikke for meg at Erna kan være statsminister og fremdeles være gift med Sindre. Uansett hva han gjør vil det hefte en usikkerhet ved henne, sier Sissener til ABC Nyheter.

– Hun må velge mellom karrieren og mannen sin, men det finnes mange alternative jobber for å være statsminister. Høyres store fordel er at de har flust opp med gode mellomledere. Arbeiderpartiet er kanskje ikke i samme situasjon, fortsetter Sissener.

Utroskap

Heller ikke kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter kan se at Solberg har flere alternativer.

Kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter sier at det fortsatt er mulig for Erna Solberg å fortsette som statsministerkandidat for Høyre, men da uten Sindre Finnes som ektemann. Foto: Hilde Unosen / Orjas.no

– Det er mulig å bo i hver sin fløy i huset, men slik jeg ser det kan hun ikke være gift med Sindre Finnes og samtidig være statsminister. Ektemannen har vist så dårlig dømmekraft at han per definisjon er en sikkerhetsrisiko dersom kona igjen blir statsminister. Han har vist at han er i stand til å lyve og bedra, så hva gjør han neste gang, sier Ørjasæter til ABC Nyheter.

– Hva tror du hun velger å gjøre?

– Det er grenser for hva slags svik man tåler i et ekteskap. Utroskap, som er så gro, aner jeg ikke. Det er en sak mellom de to.

Ørjasæter utelukker derimot ikke at Solberg kan fortsette som Høyres statsministerkandidat:

– Ja, men ikke hvis hun er gift med ham. Det er ikke første gang en kvinne må velge mellom familien og karrieren, poengterer hun.

Kan trekke seg



Det hele kan også ende med at Solberg trekker seg som både leder for Høyre og som statsministerkandidat, mener kommentatoren.

– Selvfølgelig kan hun komme til å trekke seg, fordi saken rokker ved hele livet hennes. Det vil ikke være overraskende om hun bare må ta et steg tilbake og få summet seg. Her skjer det så mye drama bak kulissene, og det er helt åpent hva hun velger å gjøre. Hun kan skille seg og fortsette som statsministerkandidat, eller bli værende i ekteskapet og trekke seg tilbake.

Statsministerens kontor avviste Erna-forslag

Erna Solberg foreslo fredag en ordningm dersom hun blir statsminister igjen – som skulle sikre fullt innsyn i mannens kjøp og salg av aksjer.

– Hvis jeg skulle bli statsminister igjen, må vi organisere det på en helt annen måte som sikrer fullt innsyn for Statsministerens kontor i VPS-kontoen til Sindre, utdypet Solberg overfor NTB etter pressekonferansen.

Dette avviser SMK overfor VG.

– Nei, Statsministerens kontor kan ikke ha oversikt over hvilke økonomiske og andre forhold som til enhver tid kan gjøre statsministeren eller andre regjeringspolitikere inhabile i sakene de har til behandling.

Erna Solberg har ikke villet kommentere saken konkret etter Solbergs pressekonferanse fredag, men skriver til VG søndag at oppmerksomheten rundt aksjesaken og medietrykket har gjort at han ikke er i stand til å fungere som normalt nå.