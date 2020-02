Den 24. januar i år ble Geir Inge Sivertsen utnevnt til ny fiskeriminister i Erna Solbergs nye Frp-frie regjering. Etterlønnskritiserte Per Sandberg og Robert Eriksson var ute for lengst. Nav-problermet hadde Solberg løst ved å kvitte seg med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Statsministeren tenkte kanskje at nå skulle det roe seg med alt dette som handler om offentlige utbetaliger til mennesker som har eller ikke har krav på det.

Sånn ble det ikke.

Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Det vet vi det er. Tilfellene av forskjellsbehandling av høy og lav er likevel ikke alltid like tydelige.

Men den ulovlige etterlønnen til fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) er et lite kjærkomment eksempel på at Alf Prøysens vise fra 1966 fortsatt er aktuell.

4. november i fjor startet finnsnesværingen Sivertsen i ny jobb som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, etter åtte år i ordførerstolen hjemme i Lenvik.

Tre uker senere, den 24. november, sender Sivertsen søknad om etterlønn i en og en halv måned fra Lenvik kommune. Honoraret var 1.024.000, og ettergodtgjørelsen dermed på i overkant av 120.000 kroner.

Søknaden passerer kommunens rådmann og går igjennom i kommunestyret. Problemet er at etterlønnen ikke er lovlig.

For ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes for annen inntekt. Og Sivertsen var i full jobb som statssekretær i Oslo.

Det skulle tatt seg ut vi skulle behandle en mann på toppen av samfunnet på samme måte som folk på bunnen.

Erna Solberg sier til Dagbladet at hun forventer at «Sivertsen skal rydde opp». Fiskeriministeren tar selvkritikk, sier han ikke skulle søkt om etterlønn, og lover å betale tilbake.

Da må det vel være greit, da?

Sivertsen sitter ved kongens bord. Så hva skal du gjøre, liksom? Ta ham til domstolene som om han var en eller annen vanlig trygdesvindler?

Dømme ham til fengsel, som om han var kreftsyke Marianne som hadde besøkt kona i Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger, og på den måten fått 23.730 offentlige kroner de mente hun ikke hadde krav på?

Det skulle tatt seg ut.

Om vi skulle behandle en mann på toppen av samfunnet på samme måte som folk på bunnen. Med den samme hårdheten og den samme svake rettssikkerheten.

Nav-skandalen som ble rullet opp i fjor hadde 48 rettsofre. 36 av dem ble ilagt fengselsstraffer.

Det er åpenbart bedre å være skyldig fuskeriminister enn uskyldig trygdesvindler.



Det er ikke greit.



Det er ikke ok at en ressurssterk mann med god lønn i en av det politiske Norges fremste posisjoner søker om etterlønn som ordfører mens han sitter og hever statssekretærlønn i hovedstaden.

I hvert fall ikke når Marianne fikk fengsel for å besøke kona si og motta bare en femtedel av beløpet fiskeriministeren urettmessig karret til seg fra det offentlige.

Og det er ikke greit at statsminister Erna Solberg toer sine hender og lar det være opp til Sivertsen selv å ordne opp.

Sivertsen har urent fiskemel i posen, Erna, og det kommer til å fortsette å stinke i regjeringen så lenge han er der.