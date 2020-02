– Per Sandberg kan gå på dagpenger som alle andre

– Om Sandberg nå gjør det han kritiserte den rødgrønne regjeringen for, så mente han vel det ikke så sterkt, sier finanspolitisk talsperson i Venstre, Guri Melby til ABC Nyheter.

Sandberg har tidligere reagert på etterlønnsordningen i Stortinget og sa i et intervju med VG i 2014 at det virker som om politikere har funnet svakheter i systemet, og at de utnytter dette.

– Det forundrer meg at disse menneskene, som har sterke personligheter, fremtredende posisjoner og betydelig kompetanse, ikke klarer å skaffe seg nye jobber, sa Per Sandberg til VG den gang.

Etter at hans selv gikk ut av regjeringen i 2018 opprettet han selv rådgivningsselskap og fikk dermed full etterlønn, noe to andre avgåtte Frp-statsråder også har gjort.

– Problemet er jo at Sandberg ser ut til å utnytte et system som er ment å gjøre det lettere å være folkevalgt. At politikere oppretter konsulentselskap for å få masse penger fra staten uten å jobbe for det, er ikke intensjonen til denne ordningen, sier Melby.

Jensen-kritikk

Kommentarene kommer etter at Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen på politisk kvarter i NRK nekter å kritisere egne partifeller for å utnytte Stortingets etterlønnsordning. Torsdag gikk hun likevel langt i å kritisere også egne partifellers utnyttelse av systemet.

– Det kan være problematisk er at noen – vel vitende om hvordan regelverket er - manipulerer systemet ved hjelp av selvskapsstrukturer som gjør at de kan strekke strikken. Derfor sier jeg at vi kanskje burde stramme inn på ordningen, sa Frp-lederen til Dagbladet, uten å ville gå inn på navn.

Vil stramme inn regler

I forrige uke slo Aftenposten opp at regjeringen, ved kommunalminister Nikolai Astrup, vil stramme inn politikernes etterlønn. Det kommer etter at karantenemnda har etterlyst klarere regler.

Dette kom i kjølvannet etter at tidligere Frp-politiker og statsråd Per Sandberg brøt karantenereglene. Da hadde Sandberg blitt pålagt seks måneders karantene med etterlønn i denne perioden, på til sammen 682.508 kroner. Også tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson har benyttet seg av ordningen med etterlønn og fått utbetalt over 600.000 kroner.

– Det er bra at Astrup vil se på innstramminger. Om Sandberg og andre ikke får seg en jobb etter etterlønnsperioden så kan de jo gå på dagpenger som alle andre, sier Melby.

Sandberg gikk av som Fiskeriminister i 2018 etter at han brøt sikkerhetsrutinene og tok med seg tjenestetelefonen på en privat reise til Iran. Han varslet heller ikke Statsministerens kontor om reisen.

Sandberg: – Fikk yrkesforbud

Til ABC Nyheter påpeker Sandberg at han ble ferdig med etterlønn for 12 måneder siden, men hadde sakskarantene i ytterligere fire måneder, utover etterlønnen.

– Jeg fikk etter mitt syn «yrkesforbud», og er rimelig sikker på at karantenenemndas praktisering og offentlige uttalelser hindret meg i å frasi meg etterlønnen. Det er ikke regelverket det er noe galt med, det er praktiseringen som hindrer mange å si fra seg etterlønnen. Praktiseringen ville ikke stått seg juridisk, svarer Sandberg til ABC Nyheter.

Han påpeker også at han selv ikke ba om hverken karantene eller etterlønn.

