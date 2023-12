Det blir «ikonenes aften» når Royal Caribbean Internationals (RCI) nybygde Icon of the Seas debuterer januar 2024.

Verdens største cruiserederi har offentliggjort at sportsikonet Lionel Messi er det offisielle ikonet til Icon of the Seas. Historiens mest dekorerte fotballspiller skal ønske det nye skipet velkommen til en eksklusiv navnefeiring i Miami over nyttår.

– Jeg er begeistret og beæret over å bli med i Royal Caribbean-familien for å feire ankomsten av det gamechanging skipet Icon of the Seas. Icon er hinsides alt annet som er der ute for familieferier, med utrolige funksjoner som aldri har vært sett før, alt designet for å skape minner sammen, sier Lionel Messi i en pressemelding fra Royal Caribbean Internationals.

Icon skal ha hjemmehavn i Miami og vil begynne å seile med passasjerer fra slutten av januar. Skipet har ennå ikke ankommet Miami. Etter å ha blitt levert til Royal Caribbean forrige måned fra verftet i Finland ligger det nå i Cadiz i Spania for siste finpuss.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Verdens største cruiseskip Icon of the Seas under en prøvetur i Østersjøen før overleveringen til rederiet Royal Caribbean International (RCI) Foto: Royal Caribbean International

Hovedsponsor for laget



Den argentinske verdensmesteren Lionel Messi, som nå spiller for Inter Miami CF i USAs beste fotballiga, blir gudfar – eller «Icon of Icon» – til Icon of the Seas, verdens største cruiseskip.

Royal Caribbean International, som står bak cruiseskipet Icon med plass til nesten 10.000 passasjerer og besetningsmedlemmer, kaller ikke Messi gudfaren til skipet, men «Icon of Icon».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Icon of the Seas er resultatet av mer enn 50 år med å levere minneverdige ferier. Vi vil at ikonet til Icon skal personifisere alt skipet representerer: kraftig, banebrytende og i verdensklasse. Lionel Messi har vist seg å være den perfekte profilen i løpet av sine tiår i sporten, og nylig ved å introdusere en ny æra av spenning og lidenskap for fotball i Miami og USA, sier Michael Bayley, administrerende direktør i Royal Caribbean International i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva som er «høna og egget» i denne utnevnelsen er ikke enkelt. Hvor mye den åtte ganger vinneren av verdens mest prestisjefylte fotballpris for spiller får for Icon-rollen, er ikke opplyst.

Men RCL og Inter Miami CF har i tillegg inngått det rederiet omtaler som et «enestående partnerskap» der cruiserederiet er klubbens hovedpartner og offisielle feriepartner.