– Alle klasser, på tvers av inntekts- og budsjettnivåer, har bestilt reiser i større volum enn før covid-19-pandemien. Reisende ser etter cruise i 2024 fordi de fortsatt er billigere enn landbaserte alternativer, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Men etterspørselen etter cruise-opplevelser kommer med en bismak: Med beleggsnivåer som nærmer seg pre-pandeminivåer, planlegger operatører å øke prisene i de kommende månedene.

– Totalt sett er markedet ekstremt sterkt, spesielt den øverste delen av markedet når det gjelder de mest eksklusive luksuscruisene, sier Bob Levinstein, administrerende direktør for cruisemarkedet Cruise Compete.

Trosser krig i Midtøsten



Selv om reisende har kansellert eller utsatt planlagte ferier til Midtøsten, vil cruisebestillinger fortsatt nå rekordnivåer i 2024. Før angrepene 7. oktober i Israel, var bestillinger i hele bransjen for 2024 omtrent 25 prosent høyere enn i 2019 for bestillinger i 2020. Bestillinger for november 2024 var omtrent 20 prosent høyere enn i samme periode i 2019, sier Truist Securities-analytiker Patrick Scholes.

– Etterspørselen for 2024 har fortsatt å akselerere med bestillinger som konsekvent overgår 2019-nivåene med stor margin, uttalte Royal Caribbean Groups administrerende direktør Jason Liberty på en inntjeningssamtale i oktober.

Rundt 35,7 millioner passasjerer forventes å cruise i 2024, opp fra 31,5 millioner i 2023 – som er 6 prosent mer enn antallet passasjerer som satte seil i 2019, ifølge Cruise Lines International Association (CLIA), skriver Reuters.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Helgelandskysten er et av de norske fjordområdene Atle Brynestads Sea Dream Yacht Club ønsker å vise fram de neste årene. Foto: Sea Dream Yacht Club

Fullt til sjøs?



Den eneste bekymringen cruiseoperatørene ser ut til å ha, er om det finnes lugarer nok til alle som vil feriere til sjøs.

Carnival-sjef Josh Weinstein sa i september at volumene for 2024 vil avta ettersom selskapet kan gå tom for varelager for å selge til tross for en kapasitetsøkning på 5 % fra 2023.

Men mindre operatører sier volumene renner over. Atle Brynestads Oslo-baserte private luksuscruiserederi SeaDream Yacht Club har tidligere opplyst at pågangen er så stor for 2024 og 2025 at de allerede har åpnet bestillinger for høsten 2026.

Reisebyrået Marvelous Mouse Travels, som begynte å planlegge Disney-ferier, sa at etterspørselen i 2024 har overgått bestillingene betydelig i 2018 og 2019, ifølge Kari Dillon, eier av det Huntersville, North Carolina-baserte byrået.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Norwegian Viva til havn i hjembyen Miami hvor skipet ble døpt i forrige uke. Foto: NCL

Tar med jobben på cruise



– Reisende drar nytte av de fire eller fem netters korte reiserutene fra havner i Florida. Med flere og flere mennesker som har muligheten til å jobbe eksternt, gjør det å hoppe (på) disse korte karibiske reiserutene til en lek, sier Dillon.

Reisebyrået InteleTravel sa at bestillinger for seilinger i 2024 er omtrent 70 prosent større enn bestillinger enn på dette tidspunktet i 2019 - på vei inn i 2020.

Online reiseselskaper legger også merke til cruiseboomen.

Booking Holdings største merke Booking.com lanserte sitt cruise-søk i november for å fange opp økende cruise-etterspørsel.

– Cruisere er lojale. Dataene som viser at flertallet av folk som har cruiset vil cruise igjen er noe som gjør det (dette markedet) perfekt for fortsatt vekst, sier Ben Harrell, administrerende direktør i USA hos Booking.com.

