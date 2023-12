Gjenåpner Spåtind Fjellhotell

Spåtind Høyfjellhotell eksisterte i over 50 år. For et år siden gikk de konkurs - igjen. Neste år skal de etter planen gjenåpne med konseptet Fjellhotell.

På oppdrag fra eierne skal CIC Hospitality nå drifte hotellet og håper å kunne ta det i bruk for deltakere og publikum under MUSH Synnefjell 2024 som arrangeres av Torpa IL.

CIC Hospitality driver i dag 28 hoteller i Norden og har store vekstambisjoner. Hotellet passer godt inn i eksisterende portefølje og har et stort potensiale for utvikling.

– Hotellet er kun åpent for denne helgen så skal hotellet igjennom flere oppussingsprosesser. Ambisjonen er å åpne hotellet for drift ila vintersesongen 2024. Det er flere prosesser som vi må få lukket for å sikre driftsgrunnlaget til hotellet, og vi er helt avhengig av tilgang på rommene i hotellet som har blitt solgt til privatpersoner. Vi takker alle som har stilt sine rom og hytter til rådighet. Så snart vi har fått tilstrekkelig med rom og hytter, kan vi beslutte endelig åpning av hotellet, sier Øyvind Frisak, kommersiell direktør i CIC Hospitality i en pressemelding.

Naturbasert sentrum



Sammen med flere aktører ønsker hotellet å bli sentrum for naturbaserte opplevelser i et autentisk skandinavisk fjellhotell. CIC har fått gode indikasjoner fra blant annet Nordre Land kommune om å få i gang skitrekket på Spåtind, noe som er helt avgjørende for positiv drift av hotellet.

Konseptuelt skal hotellet være plassert mellom høyfjellshotell og fjellstuer. Spåtinds visjon er å være en spisset aktivitetsdestinasjon. Et fjellhotell i Norge, med fokus på å tilby overnatting og røffe uteaktiviteter i nordisk klima.

– Vi skal utvikle en unik merkevareidentitet som understreker Spåtinds fokus på norske friluftsopplevelser og bærekraftig reiseliv. Vi er avhengig av hele destinasjonen for å sikre en fremtidig drift på anlegget i lang tid fremover. Fremtidig utvikling av hytter og heis er svært viktig for å skape en bærekraftig destinasjon, sier Frisak.