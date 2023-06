Norges eneste hotell med innendørs skianlegg inneholder også kurs- og konferansesenter og nabolagsrestauranten Rifugio della Nonna.



- Med en helårsarena for snø vegg i vegg er det bare ta turen og bruke vår ski in/ski out, forteller Morten Thorvaldsen, administrerende direktør for Thon Hotels i en pressemelding.

Selskape håper at restauranten Rifugio della Nonna og selskapslokalene på Thon Hotel Snø blir et samlingssted for lokalbefolkningen.

Et av de 289 rommene på nye Thon Hotel Snø. Foto: Thon Hotels

Mat-inspirasjon fra Syd-Tyrol



Thon Hotel Snø ligger ved SNØ - verdens råeste helårsarena for snøopplevelser. I umiddelbar nærhet finnes også trampolineparken JumpYard, gode parkeringsmuligheter, kort vei til Lørenskog stasjon og flybuss.

Hotellet har 289 rom og fem suiter.

Konferansesenteret har seks møterom på 30-120m² der alt er på ett plan. Hotellet tilbyr også fleksibel flerbrukssal/utstillingsareal på 150m²

Hotellrestauranten på Thon Hotel Snø har fått navnet Rifugio della Nonna.

Restauranten har egen bar og chambre séparée, og holder åpent alle dager i uken.

Rifugio della Nonnas meny henter sin inspirasjon fra Syd-Tyrol med en sterk tilknytning til alpene og ski. Med basis i husmannskost fra det nord-italienske kjøkkenet.