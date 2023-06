Skal bygge hotell på Træna

MT-Byggteknikk AS er entreprenøren Træna 365 ønsker å samarbeide med for å realisere hotellet.

Hotellet i Træna vil få 38 rom med utsikt mot Trænfjellene og havet. Det er tegnet inn en romslig restaurant, bar, foajé/lounge, møterom, kontorer, co-working og konferansefasiliteter.

Det skal også bygges badstue med utendørsbad og et naust med rom for sjøaktiviteter. Hele anlegget er på cirka 2700 kvadratmeter.

Nå gjenstår en fase med optimalisering, prosjektering og en del detaljer som skal på plass før spaden kan settes i jorden.

Slik er det tenkt at hovedbygget for det nye hotellet med 38 rom vil bli seende ut. Foto: Vardehaugen Arkitekter

Oppstart etter sommeren



Træna 365 AS tar sikte på oppstart etter sommeren. Parallelt med hotellet planlegges også boliger samt et kai- og havneanlegg. Målsetningen er at alt skal stå klart våren 2025.

-Træna er et spennende lokalsamfunn ytterst på Helgelandskysten, med rik kysthistorie og vakker natur. Vi skal bygge et hotell som skaper positive ringvirkninger i lokalmiljøet og har mål om å bli et referanseprosjekt i bærekraftig reiselivsutvikling, sier Moa Björnson daglig leder i Træna 365 i en pressemelding.

Selskapet har sendt ut en rekke illustrasjoner fra Vardehaug Arkitekter som har tegnet det planlagte hotellet. De byr på spektakulær natur og eventyr utsikt. Alle ser for seg et opphold her i klarvær og sol døgnet rundt...

Eventyrlig natur speiler seg i fasaden på hotellavdelingen. Foto: Vardehaugen Arkitekter

Bygget House by the Sea i 2021



For svært mange er Træna mest forbundet med den årlige Trænafestivalen.

I 2021 bygget House by the Sea AS og Træna kommune 5 overnattingsenheter som en start på 365.

Ifølge hjemmesiden består House by the Sea av tre unike hytter - to tårn og en vanlig - tegnet av arkitektfirmaet Vardehaugen. De var utstillingsmodeller på Oslo Design Fair i 2019 – før de fikk nytt liv på vakre Træna på Helgelandskysten.

De to to-etasjers tårnene inneholder akkurat det to personer trenger for å ha et hyggelig opphold på Træna i noen dager. I første etasje finner du en gang, bad, et lite kjøkken med kjøleskap. Tårnene er 25m2 og har to senger.

Prisen for en hverdagsnatt i et av tårnene ligger akkurat nå på 2400 kroner for to personer.

På hytta kan fire personer bo komfortabelt i mange dager. Den inneholder gang, bad, ett soverom med dobbeltseng, stue med åpen kjøkkenløsning og sovealkove med køyeseng.

Hytta er rundt 60 m2 og har fire senger.