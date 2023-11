Den pensjonerte fish and chips-kongen Kevin Harrison (75) fra Wakefield, West Yorkshire i Storbritannia fant siden lidenskap for 30 år siden: Ferielivet på cruiseskip over verdenshavene.

Siden har han fortsatt med det. Da han fylte 75 år forleden, skjedde det med feiring av natt nummer 2 500 om bord på et cruiseskip på vei fra Southampton til Karibia.

Det tilsvarer nesten syv år med cruiseferie! Og alltid på et av Fred. Olsen Cruise Lines skip.

Det er det naturlig nok Fred. Olsen Cruise Lines som forteller om i en pressemelding.

Harrison har nemlig vært på over hundre cruise siden han satte sjøbein som passasjer hos Fred. Olsen i 1993. 15 av cruisene har vært verdensseilaser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Kaptein Rommel Pineda på Fred. Olsen-skipet Borealis var med og feiret da Kevin Harrison feiret sin natt nummer 2 500 ombord på et av rederiets cruiseskip. Foto: Fred. Olsen Cruise Line

– Bestiller samme kahytt

Rederiet bestemte seg for å feire cruise-entusiasten med overraskelsesfest for enkemannen Kevin som denne gang er om bord for å feire sin 75-årsdag sammen med sin venninne Yvonne. Han er far til tre og bestefar til fire, og ble enkemann for tolv år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Festen fant sted mellom Southampton og portugisiske Madeira, om bord på cruiseskipet Borealis med kaptein Rommel Pineda og resten av besetningen.

– Jeg har blitt veldig glad i kaptein Rommel, etter å ha nærmest fulgt ham på hvert steg på hans karriere-reise gjennom Fred. Olsen-ranger. Å få tilbringe min 2500. dag med han og med de mange i mannskapet jeg kjenner så godt, var så spesielt – det ga meg en tåre i øynene, sa Harrison innimellom kakebitene på festmarkeringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kevin forteller at han ble bitt av reisebasillen da han for 30 år siden bestilte et Fred. Olsen-cruise for å feire sin egen 45-årsdag. Jomfruturen som cruisepassasjer var om bord på skipet «Black Prince».

– Jeg har aldri sett meg tilbake og aldri engang vurdert å bestille en ferie med noen andre. For meg har det blitt et hjem hjemmefra, og jeg liker å bestille den samme hytta og se de samme kjente fjesene som jeg nå har gode vennskap med, sier Kevin Harrison.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under bildet



I løpet av de tre tiårene har Kevin Harrison seilt med alle Fred. Olsens skip - Black Prince, Black Watch, Braemar, Boudicca, Balmoraland og Bolette. Natt nummer 2 500 ble tilbragt her ombord i Borealis på vei til Madeira og videre til Karibia. Foto: Fred. Olsen Cruise Lines

Alle Fred. Olsens skip



I løpet av de tre tiårene har han seilt med alle Fred. Olsens skip - Black Prince, Black Watch, Braemar, Boudicca, Balmoraland, Borealis og Bolette.

På cruisene sine har han besøkt Australia, Canada, Egypt, Grønland, India, Island, Japan, New Zealand, Singapore og USA – og nesten alle land i Europa som har anløp for cruiseskip.

Kaptein Rommel Pineda skrøt naturlig nok av Kevin som en fabelaktig lojal tilbakevendende gjest og ambassadør for rederiet.

– Vi håper å fortsette å ha han med på våre seilaser i flere tiår framover, sa Pineda som inviterte Kevin og Yvonne til å spise ved kapteinens bord.

Kevin Harrison feirer også den kommende jula og nyttåret med et cruise, denne gangen rundt Kanariøyene.

Lite tyder på at 75-åringen har tenkt å kaste anker for godt:

– Jeg har vel bestilt syv-åtte cruise i tiden framover, så jeg har alltid noe å se fram til, sier han.