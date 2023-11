SeaDream Yacht Club ble startet av Atle Brynestad i 2001, og er det eneste cruiserederiet som fortsatt eies og drives fra Norge. Det familieeide selskapets små og eksklusive skip har flere ganger blitt kåret til verdens beste i en rekke ulike kategorier.

De neste årene blir de også en hyppig gjest langs norskekysten.

– Det finnes ikke noen bedre måte å oppleve Norge på enn små skip, der du selv bestemmer tempoet og hva dagene skal inneholde. Det er så langt unna masseturisme det er mulig å komme, både for gjestene om bord og stedene vi besøker, sier eier og administrerende direktør Atle Brynestad i SeaDream Yacht Club i en pressemelding.

Med plass til rett over 100 gjester, tilbyr SeaDream Yacht Clubs to små skip SeaDream I og II eksklusive og personlige opplevelser, der så godt som alt om bord er inkludert. Selskapets to yachter ble nylig oppgradert for nesten 150 millioner kroner. Ifølge pressemeldingen er det nesten like mange besetningsmedlemmer som det er gjesteplasser ombord.

SeaDream-skipene tar i overkant av 100 passasjerer - besetningen ombord er like stor. Foto: SeaDream Yacht Club

10 dager for 134.000 kroner



Da SeaDream lanserte noen få seilinger til Norge i 2025, ble lugarene revet bort. Over to år før første avgang fra Oslo var seilingene utsolgt. Derfor mer enn dobler cruiserederiet antallet seilinger for året etter. I 2026 skal SeaDream seile både fra Oslo, Bergen og Tromsø gjennom hele sommeren, fra mai til slutten av august.

De nye seilingene for 2026 varierer mellom 7 og 11 dager. Rosendal, Vik, Olden, Ålesund, Rørvik, Måløy, Kalvåg, Reine og Svolvær er blant stedene som får jevnlig besøk av de SeaDream og gjester fra hele verden de neste årene.

Flere av stedene blir SeaDream liggende ved kai til midnatt eller over natten, slik at de rundt 100 gjestene slipper å haste tilbake på skipene.

Ifølge cruiselisten til SeaDream, koster et 10-dagers cruise fra Oslo til Tromsø ombord på SeaDream II med avgang 14. juni 2025, fra 11 428 Euro. Med dagens valutakurser tilsvarer det 134.000 kroner.

På dette cruiset er det venteliste.

Atle Brynestads SeaDream Yacht Club vil ha sine gjester tett på norsk kystnatur. Her passeres fjellrekken De syv søstre på Alstenøya sør for Sandnessjøen. Foto: SeaDream Yacht Club

Unike, personlige opplevelser



– Vi ser en klar trend der reisende ønsker unike, mer personlige opplevelser. Det ser vi også med Norge-seilingene våre. Etterspørselen har vært helt fantastisk på tvers av alle markeder. Vi er ekstra stolte av å ta med oss gjester fra hele verden hjem til Norge. Vi håper også på god respons fra norske gjester. Dette er en helt ny og helt unik måte å oppleve sitt eget land på, sier Brynestad.

Han har selv vært med på å planlegge seilingene både for 2025 og 2026.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



SeaDream I er et vakkert og intimt syn i den internasjonale cruiseflåten. Foto: SeaDream Yacht Club

SeaDream Yacht Club ble startet av Atle Brynestad i 2001, og er et av svært få familieeide og familiedrevne cruiserederier.

Med hovedkontor på Slependen i Asker, i tillegg til Miami i Florida, er SeaDream det eneste cruiserederiet som fortsatt eies og drives fra Norge.

SeaDream II ble så sent som i oktober kåret til verdens beste cruiseskip i World Cruise Awards.