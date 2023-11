Hardt arbeid fortjener bekymringsløs avslapping, fest og moro i varme strøk. Det mener cruiseselskapet Margaritaville at Sea som derfor har lansert «Heroes Pass» (helte-passet).

Det er en kampanje som tilbyr ubegrenset antall cruise til amerikanske militære (aktiv tjeneste og veteraner), politi, brann, EMS-personell (ambulanse/helse) og ikke minst lærere, om bord på Margaritaville at Sea.

For 299 dollar - 3300 kroner - får disse yrkesgruppene tilbud om ubegrenset antall Bahamas-seilinger med avgang fra Palm Beach fra nå av til slutten av 2024.

Jimmy Buffett Foto: jimmybuffett.com

Karibisk lykke



Margaritaville er et amerikansk hotell-, restaurant-, cruise- og destinasjonsimperium som ble etablert av den amerikanske musikeren og sangeren Jimmy Buffett.

Jimmy, eller James William Buffett som han egentlig het, hadde stor suksess med tropisk rock på 70-tallet. Selskapet er oppkalt etter en av hans mange giga-hiter.

Både Buffett og hans enorme fanskare fremmet gjennom musikken og livet oppfatningene av det angivelig bekymringsløse, happy-go-lucky-livet som forbindes med Karibien. Fansen kalte seg gjerne parrot-heads (papegøyehoder).

Den siste hit'en var «It's Five O'Clock Somewhere» som Buffett framførte med Alan Jackson i 2003.

Buffett døde 1. september i år, 76 år gammel. Dødsårsaken skal ha vært komplikasjoner i forbindelse med en sjelden og aggressiv hudkreft-sykdom.

Rask flukt til Bahamas



– Heroes Pass er en annen måte å vise vår takknemlighet til de mest hardtarbeidende menneskene der ute, som utrettelig støtter lokalsamfunnene våre, sier Christopher Ivy, administrerende direktør i Margaritaville at Sea, ifølge Cruise Industry News.

Cruisedivisjonen til Margaritaville er relativt nystartet. De to første årene lanserte de programmet Heroes Sail Free, samt cruiseindustriens første sesongkort.

– Vi er glade for å legge til Heroes Pass som gir heltene våre mulighet til å slappe av med en rask flukt til Bahamas, så ofte de vil, sier han.

I tillegg til Heroes Pass vil Ultimate Paradise Pass være tilgjengelig i 2024 for 999 dollar. Begge passene inkluderer ubegrensede cruise for passholdere og én gjest i dobbeltrom og kan brukes umiddelbart for reiser som starter i november 2023.

I tillegg får gjestene 10 prosent rabatt på pakker og utflukter på land bestilt om bord, tilgang til eksklusive forhåndsvisninger, invitasjoner, et gratis ekspresspass på første seiling og mer.

