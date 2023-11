– Disse Airbnb-ene har noen av de mest perfekt innrammede utsiktene vi noen gang har sett. Enten du ser ut på en fantastisk guatemalansk vulkan fra en hengekøye, sitter ved peisen og ser på dyrelivet eller slapper av i et boblebad og ser solen gå ned over horisonten på de greske øyene, er det en utsikt som vil ta pusten fra deg, skriver Condé Nast Traveler i presentasjonen av de 25 beste Airbnb-utsiktene i verden.

Magasinet har vurdert disse oppføringene basert på rangeringer, fasiliteter, beliggenhet, tidligere gjesteanmeldelser og innredning.

Blant de 25 anbefalingene er Wonder INN i Rælingen utenfor Oslo og Birdbox (Fuglekasse) i Førde.



(Artikkelen fortsetter under bildene)



Vinterutsikt fra boblebadet på Wonder INN i Rælingen. Foto: Wonder INN / Airbnb

Speilglass over alt



Ifølge Condé Nast er Wonder Inn best for all skjønnhet villmarken har å by på, mens den samtidig har alle fasiliteter du trenger. Nesten hver yttervegg på denne hytta, som ligger cirka 25 minutter øst for Oslo, er laget av gulv-til-tak-glass med utsikt over Nordre Øyeren naturreservat og våtmarker. Hver eneste vegg – til og med toalettet – har full innglasset utsikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men ikke bekymre deg, du blir ikke sett siden alle panelene er speilvendt på utsiden, og tilbyr fullstendig privatliv og uforstyrret utsikt over den omkringliggende floraen og faunaen. Hovedhytta har et studiooppsett, med kjøkkenkrok, liten spiseplass, soverom og bad. Den andre delen av boligen er et ultrakoselig separat soverom noen få skritt unna i en buet sidebygning med eget gulv-til-tak-vindu. Du må imidlertid gå til hovedhuset for å komme på badet, skriver magasinet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge booking-siden hos Airbnb koster det 4620 kroner for to personer å overnatte her en hverdagsnatt i november.

(Artikkelen fortsetter under bildene)

Det lille huset med utsikt over den fantastiske Førdefjorden omtrent tre timer nord for Bergen kan ha den beste og mest Instagramvennlige utsikten av alle, takket være et stort sirkulært vindu som perfekt rammer inn den omkringliggende fjellkjeden og vannet nedenfor. Foto: Birdbox / Airbnb

– Mest Insta-vennlige av alle



Birdbox i Førde er best for nomader, mener reiselivsmagasinet. Fuglekassen ligger 200 meter gange fra gårdstunet, ved siden av det gamle sommerfjøset.

– Små hus florerer på denne listen – ikke overraskende siden de har en tendens til å maksimere bruken av plass og utsikt. Og dette moderne lille huset med utsikt over den fantastiske Førdefjorden omtrent tre timer nord for Bergen kan ha den beste, og mest Instagramvennlige, utsikten av alle, takket være et stort sirkulært vindu som perfekt rammer inn den omkringliggende fjellkjeden og vannet nedenfor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er definitivt en mer rustikk glampingopplevelse enn andre forslag på denne listen, siden det lille huset bare er soverommet, med badet en kort spasertur unna og måltider som skal tilberedes over bål – men tidligere gjester sier at det er verdt det.

Her koster det per i dag 3990 kroner å overnatte for to personer på en hverdag.