Camping er mer enn dansebandmusikk, gule fortelt, pølser på grillen og cargoshorts. En del av campinglivet byr nå på en trendy livsstil, som stadig flere ønsker å bli assosiert med.

– Dersom jeg hadde takket ja til alle samarbeid og oppdrag kunne jeg nok ha tjent en halv million i måneden, hevder frilufts-influenser Helene Myhre (26).

I 2019 sa hun opp jobben i mediebransjen og satset fullt på egen business.

Basen er en leilighet i Oslo, men fra mai til september er hun som regel å finne på bilturer på kryss og tvers av Norge. Fra turene deler hun bilder av campinglivet til sine 366.000 følgere på Instagram.

– Interessen kom da jeg fikk lappen som 18-åring. Jeg la ned setene i en Audi stasjonsvogn og skjøv inn en 90 cm bred madrass.

Etter seks år på reise ble bilen oppgradert til en Volkswagen Caddy Maxi.

– Jeg kaller det en snekkerbil. Den har ikke særlig mye plass, og mangler både varme og isolasjon. Bilen er utstyrt med en hjemmesnekret enkeltseng, kjøkkenbenk og blondegardiner. Jeg liker at det er enkelt.

Her deler Helene Myhre bilder til følgerene sine fra en kjøretur i Vesterålen. Foto: Privat

Airbnb for deling av bobil

Kåre Johan Røinås er en av gründerne bak selskapet Campr. I 2018 kom ideen om å lage en heldigital plattform for deling av bobiler og campingvogner.

– Da corona kom ble det en no-brainer, konseptet måtte ut på markedet. 2021 ble et test-år hvor vi smalt sammen en plattform for å oppfylle minstekravet til booking og forsikring.

Gründer Kåre Johan Røinås regner med at oppstartsbedriften Campr går med overskudd allerede i år. Foto: Ferda Norge

Eksplosjon i leiemarkedet

Ved siden av å være daglig leder i Campr er Røinås markedssjef i Ferda, en landsdekkende kjede for salg av bobiler og campingvogner.

Siden oppstart har Røinås opplevd en eksplosjon i leiemarkedet, samtidig som markedet for salg av bobiler og campingvogner har bremset opp.

– Folk flest opplever redusert kjøpekraft, noe som gjør at flere ønsker å leie i stedet for å kjøpe bobil. Samtidig har det blitt bedre tilrettelagt å campe i Norge. I 2021 hadde vi 70 bookinger, i 2022 nådde vi 600.

I tider med dårligere råd er det også flere som ønsker å leie ut bobil enn tidligere.

– Slik det er nå, er etterspørselen større enn tilbudet. Per 15. juni var det 194.000 bobiler og campingvogner i Norge, hvor 90 prosent står ubrukt mesteparten av tiden og kun 2 prosent leies ut.

Harrystempelet er borte



Camprs ambisjon er å lage en digital plattform som er trygg å bruke for både utleier og leietaker.

– Etter oppstarten i 2021 opplever vi at markedet er så godt at vi fortsetter å investere i tech, og lanserer nå en helt ny plattform for utleie av bobiler som vil sette oss i førersetet i dette markedet.

– Vi sikter mot 900 leieforhold i år med en booket leieomsetning på 10 til 12 millioner kroner. Vi regner med overskudd allerede i 2023. Så er planen videre vekst i Norden og senere i Europa.

– Hvem er dagens campere?

– Det kan være voksne par som ikke har råd til å kjøpe bobil, men som ønsker å teste det ut, eller unge voksne som følger «vanlife»-trenden. Vi får også veldig mange henvendelser fra influensere som ønsker å prøve ut bobillivet.

– Bobil er i vinden, og harrystempelet er borte, avslutter Røinås.

Audun Pettersen forteller at nordmenns feriebudsjett er lavere enn tidligere, og at flere godtar lavere standard. Foto: Virke

Ferie er hellig for nordmenn

Bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen, forteller at like mange nordmenn planlegger å dra på ferie i år som tidligere. Dette til tross for høy rente og svak krone.

– Ferie er hellig for nordmenn, og mange prioriterer å dra på ferie fremfor å kjøpe kapitalintensive varer, som biler, når økonomien blir trangere.

Det som derimot har endret seg er nordmenns feriebudsjett.

– Tidligere har norske husholdninger i gjennomsnitt brukt 42.000 kroner på ferie årlig. I år ligger tallet på 36.000 kroner.

Reiseliveksperten ser tegn til at nordmenn godtar noe lavere standard på ferie i år enn tidligere. Etterspørselen etter bobiler og campingvogner har økt, noe som kan komme av et mer differensiert tilbud.

– Flere campingplasser har den siste tiden integrert bra bespisning og økt servicegrad, dette i kontrast til de enkle forholdene man tradisjonelt sett forbinder med camping.

Pettersen refererer til Toppcamp Hallingdal, som ifølge dem selv tilbyr «5-stjerners-camping i Ål» med klatrepark, private bad og sommerprogram for barna.

– Dette har gitt et endret bilde på camping, avslutter Pettersen.

Julie og Espen Valsø solgte alt de eide og tok med barna på campingtur i ett år. Bildet er tatt fra deres nye hjem på hjul. Foto: Privat

Smutthull fra småbarnslivet

Våren 2022 solgte influenser Julie Valsø og ektemannen Espen Valsø mesteparten av det de eide og flyttet inn i en bobil sammen med barna på tre og fem år.

Espen tok permisjon fra jobben mens Julie flyttet hjemmekontoret fra hus til bil.

– Målet var å nå Marokko. På veien var vi innom Sverige, Danmark, Færøyene, Nederland, Belgia, Frankrike, England, Skottland, Wales og Spania. På vei hjem kjørte vi gjennom Italia, Balkan og Tyskland.

– Hvor kom ideen fra?

– Vi hadde bodd i Oslo i ti år, og begynte å vurdere hvilket liv vi egentlig hadde lyst til å ha. Samtidig ønsket vi et smutthull fra småbarnslivet.

Etter familiens første bobiltur i 2020, konkluderte de med at dette er den ideelle måten å reise med barn.

– Er det noe barn trenger 90 prosent av tiden så er det snacks og do. Med bobil har man huset med seg, og barna får tilgang til dette uansett om man står i en lang ferjekø eller venter på grensekontroll.

Julie Valsø mener at bobillivet passer perfekt for barnefamilier. Her leser Espen Valsø for barna. Foto: Privat

Kort tid etter familiens første bobiltur startet sparingen, og gjennom 2021 bygget de om en 7,5 meter lang van til å bli deres nye hjem. Neste år var familien på reisefot nedover Europa.

– Vi var nokså selvforsynte med bilen. Vi hadde solcellepaneler, vann og toalett slik at vi kunne stå ute i naturen i ett par uker før vi måtte innom en campingplass for å vaske klær, dusje og fylle på vann.

– Når man reiser i bobil får man oppleve mye mer av det landet man reiser rundt i. Man ser mer av naturen når man spontant kan stoppe steder. Camping ga oss muligheten til å reise sakte og ta en dag om gangen, fordi man ikke trenger å løpe for å rekke tog, buss eller fly.

Etter ett år på reise nådde familien Marokko våren 2023. Foto: Privat

Reisen tur-retur Marokko ble dokumentert på Valsøs Instagram-profil som følges av 60.000 personer. For dette vant hun Vixens pris for årets influenser innen reise og friluftsliv i 2022.

Etter ett år på reise er familien tilbake i Norge. Nå leier de ut bobilen slik at flere kan bli smittet av trenden.

– Bilen har vært i Lofoten med et fransk par. Nå skal den ned til Tyskland med en familie fra Stavanger. Dette er den første norske familien som har leid av oss, resten er turister.

Bobilen leies ut gjennom Finn for 1.200 til 1.800 kroner per natt.

Helene Myhre selger personlige kart, fotofiltre og bøker med tips til andre som er på Norgesferie. Foto: Privat

Tjener seg rik på camping

Tilbake til Helene Myhre, som tidligere jobbet som manager for influensere i Splay og har en bachelorgrad i digital markedsføring fra Westerdals.

– Etter hvert fant jeg ut at jeg kunne tjene mer på å drive for meg selv.

Bilturene har gjort Myhre lommekjent blant Norges fjell og fjorder.

– Når jeg drar på tur markerer jeg fine topper, flotte utsikter og gode bakerier jeg kommer over i Google Maps. Kartet selger jeg på nettsiden min slik at andre kan få tips til Norgesferien.

Friluft-entusiasten har også gitt ut to bøker i serien «Tur-retur Norge» hvor hun deler reiseruter og de beste stedene å kjøpe kanelboller langs veien. Til sammen har hun solgt 50.000 eksemplarer.

Myhre forteller videre at grunnen til at hun forelsket seg i camping var interessen for fotografi.

– Før gikk jeg tur for bildene, nå går jeg tur for opplevelsen. Likevel synes jeg det er hyggelig med minner fra turene, og selger derfor fotofiltre slik at andre kan bli like fornøyde med turbildene sine.

Helene Myhre takker som regel nei til samarbeidsavtaler. Det taper hun trolig fem millioner på årlig. Foto: Privat

I 2021, kun 25 år gammel, hadde Myhre en inntekt på 970.000 kroner før skatt. Hun mener selv at lønnen kunne ha nådd seks millioner årlig dersom hun hadde takket ja til alle samarbeidene hun tilbys.

– Jeg har gjort et bevisst valg om å ikke bruke profilen min til markedsføring. Jeg vil ikke promotere noe jeg ikke liker, eller oppfordre til overforbruk.

Det er kun ett synlig samarbeid på Myhres Instagram-konto, nemlig en kolleksjon fargerike strikkegensere som hun har designet i samarbeid med Dorthe Skappel.

Camping i ny drakt

Myhre kan skrive under på at camping-stereotypien er i endring.

– Når jeg drar på camping, møter jeg flere unge par som kjører i hjemmesnekrede vaner. Familiene og pensjonistene,«bobil-banden», holder seg som regel på campingplassene, mens vi parkerer på strender og i daler på jakt etter de beste utsiktene.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.