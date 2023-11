Mange flere sykkelturister velger Danmark

Rapporten fra VisitDenmark bygger på data fra organisasjonens store analyse Turistundersøkelsen 2022.

VisitDenmark opplyser at antallet utenlandske turister som legger høy eller avgjørende vekt på sykling eller sykkelferie når de valgte Danmark som feriedestinasjon har økt med 33 prosent til 1,5 millioner siden 2017, da VisitDenmark sist gjennomførte undersøkelsen, skriver Turisme24.dk

Danskene selv utgjorde 1,1 millioner av turistsyklistene - en økning på 38 prosent fra 2017.

– Mange destinasjonsselskaper jobber målrettet med sykkelturisme, og rapporten viser at de har lykkes med å fortelle mange av de gode historiene om Danmark som en attraktiv sykkeldestinasjon. Sykkelen er også typisk det foretrukne transportmiddelet i mange av våre aktiviteter og kampanjer, sier sjefkonsulent Eva Thybo fra VisitDenmark Global Brand & Business Development i en pressemelding.

Mange danske destinasjoner jobber aktivt med å inkludere sykkel som en del av tilbudet til turister, som her ved Gudenåen i Horsens-Silkeborg. Foto: Sarah Green / Destination Kystlandet

Bruker mere penger



– De danske sykkelstiene og sykkelrutene og deres samspill med destinasjonenes øvrige tilbud står sterkt i utlandet som et attraktivt ferietilbud, sier Thybo.

Rapporten viser også at utenlandske sykkelturister i snitt bruker 1050 danske kroner per døgn under feriene sine i Danmark - en økning på 200 kroner siden forrige undersøkelse. Danskene selv bruker like mye som før - 950 kroner per døgn.