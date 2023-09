Vy dobler antall togavganger mellom Oslo og Göteborg. Økningen trer i kraft fra 10. desember i år.

– Vi har stor tro på denne strekningen, som er en viktig transportforbindelse mellom Norge og Sverige. Ikke minst er den et utgangspunkt for mange togreiser videre i Europa, sier konserndirektør Erik Røhne for Vy tog i en pressemelding.

– Med denne økningen blir tilbudet mellom Oslo og Göteborg vesentlig forbedret, legger han til.

– Ser fram til flere forbindelser

Mellom Halden og Göteborg har Vy et billettsamarbeid med Västtrafik, noe som innebærer at også deres kunder med periodebillett får gleden av et økt rutetilbud.

– Vi ser fram til å få flere forbindelser mellom Oslo og Göteborg. Dessuten får våre togpassasjerer i Ed og Trollhättan flere turer å velge mellom, sier sjef for togvirksomheten, Pontus Gunnäs hos Västtrafik.

Slik blir avgangene



OSLO - GØTEBORG: Vy øker antall avganger fra 4 til 7 på hverdager. Disse går fra Oslo S kl. 0611, 0814, 1014, 1214, 1414, 1547 og 1810.

På lørdager og søndager går det 6 avganger 0814, 1014, 1214, 1414, 1616 og 1810. Toget bruker ca. 3 timer og 30 minutter.

GØTEBORG - OSLO: Vy øker antall avganger fra 4 til 8 på hverdager. Disse går fra Gøteborg Centralstation kl. 0608, 0810,1015, 1215, 1415, 1608, 1808 og 2010

På lørdager går det 7 avganger 0810,1015, 1215, 1415, 1608, 1808 og 2010 og på søndag 6 avganger 1015, 1215, 1415, 1608, 1808 og 2010. Toget bruker ca. 3 timer og 30 minutter.

Billetter legges ut for salg 90 dager før avreisedato.