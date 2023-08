Flere tog mellom Oslo og Stockholm

Sommerens omfattende arbeider langs banen har gitt lengre reisetider og færre avganger. Sporarbeidet ble avsluttet 20. august, og SJ velger derfor fra i dag å øke antall avganger Stockholm-Karlstad-Oslo med både ekspresstog og InterCity-tog, fra 2 til 5 i hver retning (3 ekspresstog og 2 Intercity).

Lørdager er det 3 turer og på søndager økes trafikken til 4 turer.

- Stockholm-Karlstad-Oslo var før pandemien en av de linjene innenfor SJ hvor reisene økte mest. Vår ambisjon har vært, og er fortsatt i fremtiden, å forsøke ytterligere å øke antall avganger. Vi er godt klar over at fleksible, effektive og bærekraftige reiser legger til rette for møter både i næringslivet og blant privatpersoner, derfor er det gledelig at vi nå kan starte trafikken til og fra Karlstad på nytt, sier virksomhetsleder Martin Drakenberg i SJ i en pressemelding.